Giro d’Italia 2019 | i possibili scenari tattici Le cronometro iniziali obbligheranno gli

(Di martedì 7 maggio 2019) Manca sempre meno alla partenza deld’Italia. Le varie formazioni hanno ormai ufficializzato la composizione delle varie squadre e la battaglia per il successo finale sta per infiammarsi sulle strade italiane. Se il percorso della 102a edizione della Corsa Rosa è ormai noto nelle sue caratteristiche essenziali, un aspetto che merita attenzione riguarda gliche potrebbero delinearsi nell’arco delle tre settimane. La presenze di autentici fuoriclasse del panorama internazionale garantirà uno spettacolo appassionante ed incerto e non si può dimenticare la straordinaria impresa con cui Chris Froome ha trionfato lo scorso anno, dimostrando come il talento possa andare oltre qualsiasi strategia e come l’immaginazione del fuoriclasse sia in grado di stravolgere ogni aspettativa.Il tracciato deld’Italiaoffre comunque diversi ...

