Giro d’Italia 2019 – E’ tornato BiciScuola con la pedalata per i giovanissimi

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Nel weekend appena trascorso, molte città di tappa della Corsa Rosa hanno ospitato larivolta agli alunni delle classi iscritte al progetto, alle loro famiglie e a tutti i cittadini. Per il 18esimo annosarà parte integrante del, il progetto di RCS Sport in collaborazione con la Polizia di Stato giunto alla 18esima edizione, è nato per educare divertendo e avvicinare i bambini al Ciclismo e ale sensibilizzarli su alcuni temi:Bicicletta come strumento per uno stile di vita sano Rispetto e fair play Educazione ambientale ed ecologia Educazione stradale in collaborazione con la Polizia di Stato Educazione alimentare Sono stati coinvolti nel progetto bambini dai 6 ai 10 anni frequentanti la scuola elementare, con particolare focus sulle scuole delle città di partenza e arrivo del. In 17 anni i numeri di ...

cyclingweekly : Giro d’Italia 2019 start list | - ArnaudDemare : ? J-4 Giro d’Italia ?????????? - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… -