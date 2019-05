Giro d’Italia 2019 | annunciata la formazione della Jumbo-Visma Primoz Roglic non si

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Tra le squadre più attese che prenderanno il via ald’Italia, in partenza da Bologna sabato 11 maggio, c’è sicuramente il Team. Laolandese si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni in ottica classica generale e con una selezione allestita appositamente per supportare il proprio capitano, ovvero lo sloveno. Considerate le tredici vittorie già in archivio in questa prima parte di stagione, il moralesquadra diretta da Richard Plugge è sicuramente alto e gli uomini per provare ad aggiudicarsi anche qualche successo di tappa non mancheranno.sarà sicuramente uno dei corridori da seguire con maggiore attenzione per il successo finale. Lo sloveno ha dimostrato di poter essere competitivo sia in salita sia a cronometro e ha vinto praticamente ogni corsa di più giorni a cui ha preso parte, dallo ...

giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - giroditalia : Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell… - brongosalvatore : RT @SpazioCiclismo: Favoriti Giro d’Italia 2019, il percorso di avvicinamento dei big a confronto -