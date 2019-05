Giro d’Italia 2019 | al via tantissimi big del ciclismo mondiale Il confronto con il Tour

Percorso Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. La guida completa - gli scenari tattici e l’analisi di Federico Militello : Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 del Giro d’Italia. 21 tappe da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometraggio superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa ...

Giro d’Italia 2019 : annunciata la formazione della Jumbo-Visma. Primoz Roglic non si nasconde - obiettivo classifica generale : Tra le squadre più attese che prenderanno il via al Giro d’Italia 2019, in partenza da Bologna sabato 11 maggio, c’è sicuramente il Team Jumbo-Visma. La formazione olandese si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni in ottica classica generale e con una selezione allestita appositamente per supportare il proprio capitano, ovvero lo sloveno Primoz Roglic. Considerate le tredici vittorie già in archivio in questa prima ...

Giro d’Italia 2019 : paesi - città - Province e Regioni attraversati. La guida completa - tappa per tappa : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona: ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe da seguire pedalata dopo pedalata con tanti campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rosa e per il successo nelle singole frazioni. Come sempre la Corsa Rosa non è solo un evento sportivo ma ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Amo l’Italia - lo scenario ideale è la vittoria” : Si presenterà al via della cronometro di Bologna come grande favorito per il successo parziale, dunque per vestire la prima Maglia Rosa, e per provare ovviamente a conservarla fino a Verona. Il percorso del Giro d’Italia 2019 è ideale per Tom Dumoulin: l’olandese, già trionfatore del Trofeo Senza Fine nel 2017, va a caccia del bis con il suo Team Sunweb. Ieri è stato intervistato dalla Rai alla vigilia della Corsa Rosa: “Pedalare è ...

Giro d’Italia 2019 : percorso e favoriti : Giro d’Italia 2019: percorso e favoriti. Il momento più atteso per milioni d’italiani è ormai alle porte. Sabato partirà l’edizione numero 102 del Giro d’Italia, la corsa a tappe più bella del mondo. Molti i campioni che si affronteranno su un percorso come sempre pieno di insidie e difficilissimo. LEGGI ANCHE: Julian Alaphilippe, il nuovo idolo del ciclismo francese Giro d’Italia: il percorso 22 ...

Giro d’Italia 2019 : la Trek-Segafredo per la Corsa Rosa. Ben quattro azzurri al via - c’è Mollema per la classifica : Squadra americana con grandissima etichetta tricolore la Trek-Segafredo che si presenterà il prossimo 11 maggio a Bologna al via del Giro d’Italia 2019. Sono addirittura quattro gli azzurri presenti nella rosa: oltre a Gianluca Brambilla, ormai veterano, i giovani Giulio Cicconi e Nicola Conci, oltre al velocista Matteo Moschetti, al debutto nella Corsa Rosa. Presente in chiave classifica generale Bauke Mollema: l’olandese può ...

Giro d’Italia 2019 : l’UAE Emirates per la Corsa Rosa. Ci sono Gaviria ed Ulissi - a caccia di tappe : L’ideale è chiaro: non c’è possibilità di puntare alla classifica generale? Ci si sposta verso i successi parziali. A specificarlo è il general manager Joxean Matxin nel comunicato nel quale presenta la rosa della sua UAE Emirates verso il prossimo Giro d’Italia, che scatterà sabato da Bologna: “Non potendo contare su un uomo di punta per la classifica generale, abbiamo impostato una formazione in grado di essere molto ...

Giro d’Italia 2019 : elenco partecipanti - startlist e squadre. Nibali - Dumoulin - Roglic e Simon Yates le stelle : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna, la prova contro il tempo nel capoluogo emiliano assegnerà la prima maglia rosa attorno alle ore 20.00: un arrivo al tramonto per incoronare il primo Re della corsa a tappe che ci terrà compagnia per ben tre settimane, fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena un’altra cronometro a Verona. Il parterre è davvero di lusso con alcuni dei ...

Giro d’Italia 2019 : il regolamento della Corsa Rosa. Secondi di abbuono - tempo massimo e traguardi volanti : Manca davvero pochissimo alla partenza del Giro d’Italia 2019, che scatterà sabato 11 maggio da Bologna con una cronometro individuale con arrivo al Santuario di San Luca. I corridori dovranno affrontare 21 tappe per un totale di oltre 3.500 km da percorrere sulle strade del Bel Paese. Per poter seguire al meglio questa spettacolare gara, di seguito abbiamo riassunto i punti salienti del regolamento della Corsa Rosa, in cui troverete come ...

Giro d’Italia 2019 : il Team Sky ora si chiama Ineos. Squadra giovane e stesso obiettivo : dominare : Sono rapidamente cambiati gli scenari nel Giro di qualche settimana: il Team Sky ha salutato come sponsor nell’ambiente del ciclismo internazionale, con INEOS che è andato a sostituirlo. In più la novità dell’ultimo minuto, in chiave Giro d’Italia 2019, è piuttosto triste: a praticamente una settimana dalla partenza di Bologna con la cronometro di sabato che si concluderà sul San Luca, il capitano dello squadrone britannico, il ...

Giro d’Italia 2019 – Vincenzo Nibali ci crede : “i rivali sono tanti - ma arrivo alla partenza sereno e fiducioso” : Vincenzo Nibali carico e motivato per il Giro d’Italia 2019: le parole dello Squalo alla vigilia della partenza di Bologna Manca pochissimo ormai all’esordio dell’edizione 102 del Giro d’Italia: sabato i ciclisti si schiereranno al via a Bologna per dare inizio a tre settimane di puro spettacolo. Gli appassionati di ciclismo non vedono l’ora di vedere i campioni sfidarsi per le strade d’Italia a caccia ...

Giro d’Italia 2019 – La Bahrain Merida solida e motivata : il roster per la 102ª edizione della Corsa Rosa - Nibali capitano : Vincenzo Nibali è il capitano della Bahrain Merida per l’edizione 102 del Giro d’Italia: il solido roster che accompagnerà lo Squalo nella lotta per la vittoria Il conto alla rovescia sta per terminare: sabato 11 maggio partirà da Bologna l’edizione 2019 del Giro d’Italia. Gli appassionati delle due ruote attendono con ansia di scoprire chi vincerà il Trofeo Infinito, certi che si godranno un grande spettacolo. Tra ...

Quanto guadagnano i favoriti del Giro d’Italia 2019 : stipendio e patrimonio : Quanto guadagnano i favoriti del Giro d’Italia 2019: stipendio e patrimonio Dall’11 maggio al 2 giugno si terrà la 102esima edizione del Giro d’Italia. Si partirà quindi sabato 11 maggio da Bologna con una cronometro individuale, e si concluderà domenica 2 giugno all’Arena di Verona. Un’edizione importante che durerà tre settimane e che, come ogni anno, terrà incollati ai televisori gli appassionati di ciclismo e non solo. A tal ...

Giro d’Italia 2019 : favoriti e possibili sorprese. Tutti gli uomini di classifica da seguire : Mancano veramente pochissime ore alla partenza del Giro d’Italia 2019, e oramai sta iniziando a definirsi la startlist completa di Tutti i corridori che parteciperanno alla 102^ edizione della Corsa Rosa che prenderà il via sabato 11 da Bologna. La lotta per la maglia rosa attualmente sembra essere ristretta attorno a quattro uomini. Ma ci sono altrettanti campioni che potrebbero sorprenderci da un momento all’altro risultando come i ...