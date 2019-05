Giornata da… capo cantiere per Ronaldo | CR7 vola in Marocco per seguire i lavori del suo

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Il giocatore portoghese si è recato inperdi costruzione del quinto hotel della catena ‘Pestana CR7’di lavoro extra campo per Cristiano, che ha sfruttato il ‘rompete le righe’ di Allegri per recarsi a Marrakech con l’obiettivo didi costruzione del suo nuovo hotel. Il portoghese, accompagnato da Georgina e dal figlio Cristiano Jr, ha postato una foto su Instagram con il caschetto e la scritta Pestana CR7 alle sue spalle, che la catena alberghiera che conta già quattro strutture con il nome di. Questa, a detta del giocatore della Juventus, sarà la più emozionante fra tutte e aprirà nel 2020. I ‘Pestana CR7 Hotel‘ potrebbero giungere presto anche a Ibiza e Milano, mentre sono vicini all’apertura quelli di New York e Madrid.L'articoloda…...

matteorenzi : Non c’è niente da fare, amici: sono il senatore più fortunato del mondo. Guardate che meraviglia di collegio! La se… - franzrusso : Prende il via da una splendida #Torino la quarta tappa del #EXNRoadTour, il viaggio del valore, del #cloud e dell’… - borghi_claudio : Altra giornata da segnare. Ho deciso di fare la chiusura della campagna elettorale il 24 a REGGIO EMILIA. Dove ci s… -