Gioia Colonia | dopo un anno di “purgatorio” è di nuovo Bundesliga

(Di martedì 7 maggio 2019). Il club tedesco,la retrocessione dello scorso, è tornato subito in massima serie. Decisivo il successo di ieri sera contro il Greuther Furth. Una vittoria per 4-0 che permette alla capolista di volare a + 9 dal terzo posto, a due giornate dalla fine, e quindi a garantirsi il pass matematico e diretto al massimo campionato tedesco.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio estero L'articoloundi “purgatorio” è diCalcioWeb.

