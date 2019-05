Giochi 2026 : Zaia - pronti? vi stupiremo : ROMA, 07 MAG - "Se siamo pronti per il 24? Vi stupiremo con effetti speciali". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della conference call di Milano-Cortina con le ...

Giochi 2026 - Malagò : 'Sento grande responsabilità'. Martedì ultima presentazione dossier : Prevista anche, nei limiti degli impegni istituzionali, la presenza del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Mentre dall'altra parte dell'emisfero saranno presenti i presidenti ...

Come sono messe Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026 : La volata è lanciata. Milano-Cortina ha preso d'anticipo Stoccolma anche sulle garanzie finanziarie del governo. E, anche se gli svedesi hanno recuperato, il nostro Paese ha ancora qualche piccolo vantaggio nella corsa alla candidatura dei Giochi invernali 2026. Intanto, per una volta – udite, udite – tutte le parti interessate, dalla politica allo sport dalle regioni agli enti locali non accusano defezioni, cioè remano tutte a favore, anche se ...

Giochi 2026 : Fontana e Zaia a P.Chigi : Nella sede della presidenza del Consiglio vedranno il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti e i vertici del Coni. Il progetto presentato, ha sottolineato Fontana ai giornalisti, ...

Olimpiadi 2026 – Sofia e Goggia in coro “i Giochi in Italia? Una grande occasione” : Sofia Goggia e Dorothea Wierer sognano le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia: le parole delle due campionesse azzurre “Una grande occasione“. Così l’olimpionica dello sci Sofia Goggia e la regina del biathlon Dorothea Wierer commentano la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. A margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a Roma, le due stelle azzurre degli sport ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Fatta una bellissima figura col Cio. Giochiamo la nostra partita e vinciamo” : Giovanni Malagò è parso estremamente soddisfatto per l’esito della visita dei delegati del Cio. La Commissione di Valutazione, infatti, ha giudicato in maniera positiva la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il Bel Paese ha ricevuto importanti complimenti dopo i sopralluoghi effettuati nelle sedi di gara settimana scorsa e oggi il Presidente del Coni è intervenuto in merito alla ...

Fontana - tutta Italia vuole Giochi 2026 : MILANO, 6 APR - "Sono felice di dimostrare al mondo che in Italia sappiamo lavorare insieme. Comuni, Province, Regioni e da ieri anche il Governo, vogliono lavorare insieme per questo risultato". Lo ha sottolineato il presidente della Lombardia, ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’83% degli italiani vuole i Giochi a Milano e Cortina d’Ampezzo! I dati del sondaggio di gradimento CIO : In questi giorni i commissari del CIO sono in Italia per valutare le varie sedi di gara in cui potrebbero svolgersi le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi e spera di poter riportare a casa i Giochi a venti anni di distanza dall’esperienza di Torino 2006. Siamo in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo, pronte ad affrontare Stoccolma in un testa a testa vibrante: nelle ultime ore ...

Giochi 2026 - Giorgetti "sono emozionato" : ANSA, - ROMA, 5 APR - "Soddisfatto e emozionato per il risultato raggiunto. Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura Milano-Cortina per i Giochi 2026. Ringrazio tutti e in particolare il presidente Giuseppe Conte che ha sempre sostenuto ...

Giochi 2026 - il governo italiano ha consegnato le garanzie al Cio : Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti , ha appena consegnato al presidente della commissione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, Octavio Morariu, la lettera di garanzie ...

Giochi 2026 : Malagò - 80% gente a favore : ANSA, - MILANO, 5 APR - "Siamo supportati dalla maggioranza della popolazione, come dimostra ogni sondaggio. Le indagini, hanno dimostrato che c'è una percentuale apparente dell'80% dei cittadini" a ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Fontana : saranno Giochi sostenibili : ... dalle infrastrutture, alla tutela degli ambienti fragili, allo sport e alla cultura. Regione Lombardia per Milano-Cortina 2026. Regione Lombardia è stata promotrice ed entusiasta sostenitrice del ...