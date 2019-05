Ginnastica ritmica | Europei 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Ginnastica ritmica - le 'Farfalle' volano sempre più alto : è oro a Guadalajara - : Bene anche gli individuali di Chiara Dalla Tomasina N on si sono accontentate del titolo di vice campionesse del mondo in carica: le Farfalle della Ginnastica ritmica hanno trionfato nell'All ...

Ginnastica ritmica – World Challenge Cup : l’Italia trionfa a Guadalajara - le Farfalle azzurre super nell’all around : Maurelli e compagne, sulla pedana del Pabellón Multiusos, vincono la medaglia d’oro nel concorso generale con 50.250 punti Le Farfalle azzurre, vice campionesse del mondo in carica, trionfano nell’All around della World Challenge Cup di Ginnastica ritmica a Guadalajara. Maurelli e compagne, sulla pedana del Pabellón Multiusos, vincono la medaglia d’oro nel concorso generale con 50.250 punti, dato dalla somma del punteggio ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Italia in trionfo - Farfalle prime nell’all-around. Agiurgiuculese terza : Grande Italia a Guadalajara (Spagna) dove si sta disputando la prima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale per importanza organizzato dalla FIG. Le Farfalle hanno vinto il concorso generale (prova olimpica) col totale di 50.250 punti: dopo l’eccellente esercizio di ieri con le cinque palle (25.500), oggi le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ripetute con cerchi e clavette venendo ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : Italia sottotono e senza medaglie - raro passaggio a vuoto delle Farfalle : Sesto posto nel concorso generale e settimo nella finale di specialità con cerchi e clavette. Questo il bilancio dell’Italia nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica andata in scena nel weekend a Baku, nella capitale azera le Farfalle sono sembrate ben distanti dagli standard a cui ci hanno abituato: chiudere una spedizione internazionale senza nemmeno un podio è un evento più unico che raro per la nostra ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Baku 2019 : tornano le Farfalle - l’Italia vuole incantare nella tappa di chiusura : Le Farfalle tornano in scena. Dopo aver saltato l’evento di Tashkent previsto nel fine settimana di Pasqua, la Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica vola in pedana per disputare l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019: l’appuntamento è per il fine settimana del 26-28 aprile a Baku (Azerbaijan), tra l’altro sede dei prossimi Mondiali. Le ragazze di Emanuela Maccarani tornano in scena dopo aver conquistato il terzo ...

Sorrento - Berenice Attardi campionessa regionale 'Gold' di Ginnastica ritmica : La 'bambina' Berenice a 4 anni già ama lo sport ed è affascinata da quello che riesce a vedere arrampicandosi ad una finestra dalla casa della nonna, dove intravede le bambine della scuola 'Santa ...

