GF16 | Tradimento De Andre | parla la sorella | “Ho parlato con Giorgio ecco come è andata”

(Di martedì 7 maggio 2019) Francesca Deconcorrente delè stata tradita?la verità dellaFabrizia In questi giorni si è moltoto del presuntosubito da Francesca De André durante la sua permanenza al GF 16. Il fidanzato, infatti, stando da quanto dichiarato dal settimanale Oggi, l’avrebbe tradita con una misteriosa ragazza dai capelli biondi. La …Dela: “Hoto conè andata” at BlogItalia.News.

CennamoGiulia : Ma la Canessa che abbraccia la De Andrè dopo la scoperta del tradimento... INVECE DI FESTEGGIARE PER IL KARMA, pure… - UominiedonneTV : Ma forse mi sono perso qualcosa...ma una volta le CORNUTE the day after...ma non stavano a piangere per il grande t… - FelicityPorter_ : Giorgio finalmente ha lasciato delle dichiarazioni, non c'è stato nessun tradimento. Non si trovava solo con Rosi m… -