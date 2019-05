GF16 | Serena Rutelli dopo la lettera del fratello vuole incontrarlo

GF16 - quinta puntata : sorpresa per Serena - il figlio di Kikò contro Ambra : Lunedì, 6 maggio, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 16, il reality di canale 5 condotto da Barbara D’Urso, accompagnata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A tenere banco la questione legata a Serena Rutelli che, dopo aver ricevuto una lettera dalla madre biologica la scorsa settimana, nella puntata di ieri sera ha scoperto l’esistenza di un fratello. Il ragazzo ha mandato una lettera molto toccante e ...

GF16 - lettera della madre naturale di Serena - la Palombelli : 'Processo di crescita' : Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello, a breve riceverà un comunicato da parte della conduttrice del reality, Barbara D'Urso, in merito ad una vicenda strettamente personale e delicata. La ragazza, di professione estetista, è stata adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli . La partecipazione al Grande Fratello della giovane, suo sogno da sempre, ha messo in luce la sua vicenda personale al punto tale da far sì che la madre ...

GF16 - spoiler puntata di lunedì : lettera per Serena Rutelli e nuovo eliminato : lunedì 29 aprile andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, coadiuvata in studio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A tenere banco in queste ore le condizioni di salute di Jessica Mazzoli operata d’urgenza di peritonite e che risulta ad oggi, ancora una concorrente del Grande Fratello. In diretta tv assisteremo anche all’annuncio del nuovo concorrente eliminato ...