Gf | Valentina Vignali senza freni | Soleil Sorge si è fatta tutta la serie A

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Soleil Sorge si è fatta tutta la Serie A". Malgioglio : "Da querela" (VIDEO) : A quanto pare, tra Valentina e Soleil Sorge non scorre buon sangue... #GF16 pic.twitter.com/Kv4V98JTFB— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 "Si è fatta tutta la Serie A". Questa l'accusa lanciata da Valentina Vignali ai danni di Soleil Sorge durante la lunga diretta del Grande Fratello 16 di lunedì 6 maggio 2019. La cestista aveva già espresso il suo duro giudizio nei confronti dell'attuale compagna di Jeremias Rodriguez negli ...

GF 16 : Ivana si dichiara a Gianmarco. Valentina Vignali : “Incoerente!” : Ivana Icardi ritorna al Grande Fratello e si dichiara a Gianmarco Onestini Ivana Icardi, settimana scorsa, ha abbandonato il GF 16 per il volere del pubblico da casa, ma questa sera la sorella del noto calciatore ha avuto l’opportunità di poter rientrare, anche se per poco, per potersi chiarire con Gianmarco Onestini, ma non solo. La ragazza ha confidato al concorrente che da quando ha abbandonato il programma non fa altro che pensare a ...

GF 16 - Valentina Vignali accusa il suo ex Laudoni di aver usato 'farina' : Valentina Vignali è una delle concorrenti del Grande Fratello più discusse del momento. La ragazza è molto famosa su Instagram e per diversi anni è stata fidanzata con Stefano Laudoni. I due sono stati molto seguiti sui social ed alla fine della loro relazione lei ha affermato di essere stata tradita. Durante l'ingresso all'interno del reality, l'influencer ha parlato molto del suo ex e della donna con cui lui l'avrebbe tradita, Francesca ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...

Valentina Vignali : “Sono viva - ma la metastasi è sempre lì”. Leggi le sue parole : E’ una guerriera Valentina Vignali. In una lettera pubblicata sul giornale ‘Ok Salute’, la giocatrice di basket racconta la sua battaglia contro il cancro maligno alla tiroide che l’ha colpita nel 2013, spiegando di... L'articolo Valentina Vignali: “Sono viva, ma la metastasi è sempre lì”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valentina Vignali e la lotta contro il tumore alla tiroide : 'La metastasi è sempre lì' : Valentina Vignali, prima di diventare una concorrente del Grande Fratello 16, ha inviato una lettera al giornale "Ok-Salute", nella quale si è soffermata sulle difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni a causa di un tumore alla tiroide. La testata proprio in questi giorni ha pubblicato le dichiarazioni dell'atleta riminese, dalle quali emergono la rabbia e la frustrazione provate dalla 27enne nel corso della sua battaglia contro questo ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il padre. "Non mi ha mai abbracciata" : Rimini, 5 maggio 2019 " Lacrime, confessioni e frasi choc per Valentina Vignali al Grande Fratello 2019 . La cestista originaria di Rimini è tra le protagoniste del reality di Canale 5 : grazie al suo ...

Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide : il racconto : Valentina Vignali si racconta: come ha scoperto del tumore alla tiroide e la rabbia dopo l’operazione Sul giornale ok-salute è stata pubblicata una bellissima lettera di Valentina Vignali (scritta molto probabilmente prima del suo ingresso nella Casa del Gf). Qualche anno fa la modella ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. A seguito […] L'articolo Valentina Vignali torna a parlare del tumore alla tiroide: il racconto ...

Valentina Vignali ci ricasca. La gaffe tremenda che indigna tutti : Al Grande Fratello, gaffe bis di Valentina Vignali sulla malattia: "Farei altre 10 operazioni di cancro, ma non sopporterei un altro tradimento". Gli inquilini del GF hanno avuto l'impressione che ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" : Guendalina Canessa, nelle ultime ore, ha dialogato approfonditamente, con Martina Nasoni, convinta che Valentina Vignali abbia un debole per Daniele Dal Moro.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali: "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 15:46.

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:25.

GF 16 - Valentina Vignali sbrocca su Mila : “Datele un pis***o” : Valentina Vignali senza freni al Grande Fratello: l’insulto a Mila Suarez Mila Suarez, inutile negarlo, non è tra le inquiline più amate del GF 16 da parte dei concorrenti. Qualche ora fa, infatti, è arrivato l’ennesimo scontro che vede protagonista la ragazza. La bella modella marocchina mentre lavava alcuni piatti ne ha fatto cadere uno sul pavimento, che inevitabilmente si è rotto. Valentina Vignali ha commentato ...

Grande Fratello - Valentina Vignali su Soleil : 'Non mi è mai piaciuta - meglio Bionditudo' : A quasi un mese dall'inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello, alcuni concorrenti sono tornati ad occuparsi di un personaggio che era stato menzionato da Barbara D'Urso nel corso della prima puntata: Soleil Sorgè. Commentando con Gianmarco Onestini di quando lui entrò nella Casa per raccontare a Luca del tradimento della fidanzata, Valentina Vignali ha palesato il pensiero poco carino che ha sull'ex corteggiatrice, usando anche ...