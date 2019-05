GF 16 | Francesca tradita? Parla la sorella | “Ho sentito Giorgio e…”

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019)De André tradimento: lafa chiarezza dopo il Grande Fratello In questi giorni si è moltoto del presunto tradimento subito daDe André durante la sua permanenza al GF 16. Il fidanzato, infatti, stando da quanto dichiarato dal settimanale Oggi, l’avrebbecon una misteriosa ragazza dai capelli biondi. LaFabrizia, però, è stata ospite oggi negli studi di Pomeriggio 5 e ha raccontato alla padrona di casa di averil famoso, che è stato assente in questi giorni per motivi lavorativi.Ho, che era a Londra per lavoro, e mi ha confermato ciò che pensavo: non stavano insieme. Il giorno delle foto lui era con altre persone, quindi sono scatti rubati in modo sbagliato.Ha dichiarato ladiDe André a Pomeriggio 5. Ovviamente la concorrente del GF 16 non è assolutamente a ...

carmenFashionCr : Francesca De André, il fidanzato NON l’ha tradita: la sorella Fabrizia spiega tutto - amoriperduti : Quindi adesso non sarebbe vero che il fidanzato di Francesca l'avrebbe tradita. #pomeriggio5 - infoitcultura : Grande Fratello, Francesca De André tradita dal ragazzo? La reazione -