Genoa | Perinetti premiato dagli allenatori come miglior scout

Genoa - Perinetti vince il premio “Scouting Leader” : Perinetti premio scouting – Sono stati rivelati i nomi di altri due grandi premiati per “Football Leader 2019”, il premio Nazionale dell’Assoallenatori in programma a Napoli dal 3 al 5 giugno prossimi. Si tratta di Sven Goran Eriksson e di Giorgio Perinetti . Il tecnico svedese ha vinto il premio speciale alla Carriera Football Leader 2019 […] L'articolo Genoa , Perinetti vince il premio “Scouting Leader” è stato realizzato da Calcio e ...

Genoa - Perinetti : “Napoli con la testa all’Arsenal? E’ preparatoria per entrambe - noi pensiamo al derby…” : Dopo la vittoria con la Juve, leggero calo, ma il Genoa non fa drammi, a partire da Giorgio Perinetti. Il Direttore Generale dei rossoblu ha detto la sua sul momento dei liguri a Radio CRC: “Vorrei ricordare che nel girone di andata abbiamo pareggiato con la Juventus, ma abbiamo anche perso a Milano. E’ un periodo critico del calendario, per noi. Non vedo catastrofi e voglio ricordare anche che nello stesso periodo Piatek non ...