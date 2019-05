Garante Privacy | sanzioni per 8 | 1 milioni euro nel 2018 +115%

Il governo cerca un Garante per la privacy. Ma ha un problema di indipendenza : Con la pubblicazione online dell’avviso per la presentazione delle candidature, il Parlamento ha dato ufficialmente il via alla procedura per il rinnovo del collegio del Garante per la Privacy, il cui mandato scade il prossimo 19 giugno. Camera e Senato saranno chiamati a eleggere i quattro nuovi co

Documento unico di circolazione - il Garante bacchetta il governo : "Privacy a rischio" : Il Documento unico di circolazione, se fosse approvato così com'è, metterebbe in pericolo la privacy degli automobilisti italiani. Il Garante della Privacy ha messo in guardia il governo, chiedendo di ...

Concorsi Garante Privacy - Consiglio di Stato - Ssml : invio cv a maggio : Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico a nome del Garante per la protezione dei dati personali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola superiore mediatori linguistici, per il reclutamento di profili altamente preparati da disporre tramite le proprie organizzazioni. Bandi di concorso a maggio Sono stati banditi gli avvisi per presentare la proposta a partecipante del Collegio del Garante per la protezione ...

Davide Casaleggio - la multa pagata in gran segreto al Garante della privacy : si auto-umiliano : Alla fine la Casaleggio & Co. in gran silenzio ha pagato la multa con la quale il Garante della privacy l'aveva punita per la scarsa trasparenza della piattaforma Rousseau, il sito usato dal M5s stelle per la gestione del refendum interni e soprattutto per la selezione dei candidati nelle varie torn

Firenze - il Tribunale condanna Garante per la Privacy : sanzionò ingiustamente Unione comunale del Chianti : Non sempre il Garante per la Privacy ha ragione. Eccezioni a parte però è avvenuto che l’Unione comunale del Chianti fiorentino abbia vinto una battaglia legale contro l’autorità sul terreno della trasparenza amministrativa che dovrà versare 15mila – ai comuni consorziati Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa – su ordine del Tribunale di Firenze. Il contenuto della ...

Pd - dati di 600 iscritti fiorentini finiti in Rete nel 2018 : rischio fino a 50mila euro di multa del Garante della Privacy : In Rete erano finiti anche i numeri di cellulare di Matteo Renzi e del sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme a quelli degli altri iscritti al Pd fiorentino. E oggi, dopo l’hackeraggio di un anno fa per mano di AnonPlus, ‘affiliata’ di Anonymous, il Garante della Privacy vuole multare il partito per aver trattato e conservato ‘male’ i dati dei propri iscritti. Il provvedimento è stato emanato dal Garante della ...

Rousseau si è rivelata un colabrodo. E la multa del Garante della privacy va presa sul serio : Siamo ormai a conoscenza dei dettagli della vicenda Garante privacy vs M5S: il Garante per la protezione dei dati personali con decisione collegiale è intervenuto sanzionando la piattaforma di e-voting utilizzata dal M5S. Del provvedimento non è interessante la sanzione (di per sé piuttosto esigua, considerata la delicatezza dei dati personali trattati e i gravi profili di insicurezza informatica rilevati nell’istruttoria), né possiamo occuparci ...

M5s arma la mano di Conte sul caso Soro. Ecco il testo dell’interrogazione contro il Garante per la Privacy : Il Movimento 5 stelle tira prepotentemente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella fortissima polemica che ha visto scontrarsi a distanza la Casaleggio Associati e il Garante della Privacy, che ha comminato una multa di 50mila euro alla piattaforma Rousseau. Perché ieri ha depositato presso gli uffici della Camera dei deputati un'interrogazione - che Huffpost ha avuto modo di visionare - rivolta proprio al premier, in cui chiede ...

Garante Privacy - Di Maio : “M5s troverà una persona fuori dalla politica. Noi multati due volte da ex capogruppo Pd” : “Ci impegneremo per individuare una persona al di sopra di qualsiasi sospetto. Il sospetto, ora, è evidentemente politico”. A dirlo, riferendosi al Garante per la Privacy, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a margine di Sum, l’evento organizzato da Davide Casaleggio. La figura del Garante, oggi, è ricoperta dall’ex capogruppo al Senato del Pd, Antonello Soro. L'articolo Garante Privacy, Di Maio: “M5s ...

Rousseau - Garante Privacy nel mirino del M5s. Di Maio 'E del Pd - c è sospetto politico. Verrà sostituito' : IVREA - 'Quella multa è un attacco politico. A capo dell'Authority del garante della privacy non può starci un ex capogruppo del Pd, ma neanche un politico in generale. Deve essere un professionista ...

Rousseau : Casaleggio contro il Garante della privacy Soro. Lui : 'Mia indipendenza è nei fatti' : M5s all'attacco del Garante della privacy dopo la multa alla piattaforma Rousseau. La vicenda, dice Davide Casaleggio a margine di Sum, "penso ci dica solo una cosa, che a capo dell'Authority non può ...

Casaleggio contro Garante della Privacy : 'serve un Professionista autonomo' : Parla a margine di 'Sum' a Ivrea, l'evento organizzato dall'associazione Gianroberto Casaleggio per dibattere del futuro e torna sulla multa alla piattaforma attaccando il garante della Privacy. ...

Multa a Rousseau - Casaleggio : 'Da Garante Privacy attacco politico' : La Multa del Garante della privacy che ha sanzionato per 50mila euro la piattaforma Rousseau è "un attacco politico". Ne è convinto il figlio del cofondatore del M5s e presidente dell'associazione ...

Garante Privacy : io sono indipendente : 12.38 Il Garante della Privacy Soro replica a Casaleggio sulla vicenda della multa alla piattaforma Rousseau. "Non ho intenzione di fare polemica, né ho bisogno di dimostrare la mia indipendenza di giudizio né quella delle mie colleghe nell'esercizio del mandato del Garante. Un'esperienza che nei sette anni passati si è misurata sulla tutela dei diritti", spiega Soro. "Se il dottor Casaleggio ha rilievi da muovere, ricorra al giudice ...