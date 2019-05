Gara inediti solo su TIMMUSIC : Alberto vs Giordana : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Alberto con “Ti lascio andare” vs Giordana con “Chiedo di non chiedere”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 09 maggio otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Gara inediti solo su TIMMUSIC : Tish VS Mameli : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Tish con “Try to C” vs Mameli con “Lentiggini”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 02 maggio otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Gara inediti solo su TIMMUSIC : Mameli VS Alberto : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Mameli con “Milioni di cose” vs Alberto con “La mia rivoluzione”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara in anteprima esclusiva per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 25 aprile otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Gara inediti solo su TIMMUSIC : Alvis vs Giordana : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Giordana con “Ti ho creduto” vs Alvis con “Hai ragione papà”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara in anteprima esclusiva per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 18 aprile otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Gara inediti : Mameli vs Tish : Diamo il via alla nuova Gara di Inediti di #Amici18! Mameli con “Limonare” vs Tish con “Black & White”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due Inediti in Gara in anteprima esclusiva per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 dell’ 11 aprile otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara.

Gara inediti : Alberto vs Giordana : Diamo il via alla nuova Gara di Inediti di #Amici18! Alberto con “Accanto a te” vs Giordana con “Questa è vita”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due Inediti in Gara in anteprima esclusiva per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 4 aprile otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara.

Gara inediti : Tish vs Ludovica : Diamo il via alla nuova Gara di Inediti di #Amici18! Tish con “You make me vomit” vs Ludovica con “Non si ama mai abbastanza” . Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due Inediti in Gara in anteprima esclusiva per 24 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 di mercoledì 27 marzo otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara.

Gara inediti : Giordana vs Mameli : Diamo il via alla nuova Gara di Inediti di #Amici18! Giordana con “Quante volte ad aspettarti” vs Mameli con “Casa di carta”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due Inediti in Gara in anteprima esclusiva per 24 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 di mercoledì 20 marzo otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara.