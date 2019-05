Galleria Pro organizza al meglio foto e video con varie opzioni e personalizzazioni

Range Rover Evoque II atto - crescita di un’icona [ Prova su strada + Galleria] : Che la Evoque sia un’icona nel panorama automobilistico, ed in particolare per i SUV, è ormai cosa accertata. Che molte altre vetture abbiano tratto ispirazione, per concetto e contenuti, dalla più eleganti delle piccole Rover è risaputo. C’è persino chi l’ha clonata (o ci ha Provato, esteriormente). I contenuti tecnici sono di altissimo livello, come anche le rifiniture. Un concetto nuovo è nato proprio con lei, le piccole ...