Funzionario intercettato a Palermo | Imprenditore paladino della giustizia? Magari

(Di martedì 7 maggio 2019) Dalle conversazioni intercettate nell’ambito dell’operazione “Cuci e Scuci” diè evidente “il disprezzo per gli imprenditori onesti”, definiti persone con “la fissa del”. Per quelli che non accettavano le tangenti e non si lasciavano corrompere: “gli sparassero”.Le parole, finite nel provvedimento del gip Marco Gaeta, disegnano un quadro inquietante sulla vicenda e dopo aver appreso dell’esistenza dell’indagineAntonio Casella, Claudio Monte e Franco Barberi, tutti e tre arrestati, “hanno discusso di come evitare di lasciare, in forma cartacea e informatica, tracceloro azione illecita, dapprima preoccupandosi delle versioniperizia di variante, sostituita con altra depurata dalla voci fittizie una volta scoperto il ruolo ambiguo” di un ...

