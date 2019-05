Funzionario del governo italiano trovato morto a Parigi

Il "burocrazzeggio" del Funzionario Inps davanti al caos di cittadinanza : Scagli il primo tweet chi oggi non ha fatto un giro nella pagina Facebook "Inps per la famiglia", dove da ore infuria l'ultima tempesta mediatica, e si fronteggiano, in tutta la loro potenza d'archetipi, un'umanità speranzosa e talora ingenua e la burocrazia 2.0 a mezzo social.Tra loro, tutto il circo di haters, battutisti, curiosi, denigratori a prescindere, cazzeggiatori programmatici, lercisti, antropologi di Google e osservatori ...

Sottratti 1 - 4 milioni di euro per giocare d'azzardo : arrestato Funzionario del ministero della Salute : Doveva istruire le pratiche per i rimborsi spese dei colleghi ed invece dirottava sui suoi conti correnti i fondi: quasi 1,4 milioni negli ultimi due anni. È l'accusa ipotizzata nei confronti di un funzionario del ministero della Salute arrestato dalla Guardia di Finanza che questa mattina ha perquisito anche i suoi uffici al dicastero.Nei suoi confronti il gip del tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Roma - arrestato un Funzionario del ministero della Salute : sottratti 1 - 3 milioni di soldi pubblici per gioco online : Avrebbe fatto confluire 1.395.000 euro sui conti correnti personali negli ultimi due anni. Con questa accusa è stato arrestato un funzionario del ministero della Salute dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza. L’uomo, 55 anni, è impiegato nella Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio. Secondo le prime ricostruzioni, utilizzava la maggior parte dei soldi che sottraeva illecitamente ...

Funzionario cinese minaccia giornalista del Foglio/ Il caso e il 'silenzio' Lega-M5s : Minacce esplicite a una gironalista del Foglio da aprte del capo ufficio stampa dell'ambasciata cinese durante la conferenza stampa con Xi Ping