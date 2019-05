Francia | ministro Economia Le Maire | evitare guerra commerciale Cina-Usa

Ministro Cultura della Francia comunica che maggior parte di Notre Dame è stata messa al sicuro - : Allo stesso tempo, secondo Franck Riester, rimangono diversi punti instabili nella volta in pietra della cattedrale. Il Ministro della Cultura francese Franck Riester ha affermato che l'edificio della ...

Libia - Francia : “Subito un cessate il fuco”. Moavero con il ministro di Parigi : “Nostra cooperazione è fondamentale” : Tra i numerosi appelli per un cessate il fuoco in Libia arriva anche quello più atteso. Il ministero degli Esteri francese ha diffuso un comunicato in cui si dichiara “sorpreso” dalle accuse di ambiguità e di supporto al generale Haftar e sottolinea in un comunicato “la propria opposizione all’offensiva in corso“, chiedendo uno stop delle ostilità per “rilanciare un processo politico ...

Francia - l’ex ministro Finanze condannato per frode fiscale non andrà in prigione : “Sorvegliato con braccialetto elettronico” : Non andrà in prigione a scontare la condanna per evasione fiscale, ma sarà sorvegliato con il braccialetto elettronico. Jérôme Cahuzac, ex ministro delle Finanze francese sotto la presidenza di François Hollande, era stato condannato il 15 maggio 2018 dopo che un’inchiesta dalla procura di Parigi aveva rivelato l’esistenza di suoi conti bancari segreti in Svizzera, nell’isola di Man e a Singapore per un valore complessivo di ...

Francia - ritirati dal commercio 13 modelli di protesi al seno per “rischio tumore”. In Italia - ministro Salute chiede parere a Css : La Francia ritira dal commercio a titolo precauzionale tredici modelli di impianti di protesi al seno, di sei diversi produttori, perché potrebbero causare una rara forma di tumore e, in Italia, il ministro della Salute Giulia Grillo chiede in merito un parere urgente al Consiglio superiore di Sanità. Già nei giorni scorsi il programma “Report” della Rai era venuto in possesso di una lettera nella quale si anticipava che l’Ansm, ...

Protesi al seno : 13 modelli vietati in Francia/ Ministro Grillo chiede parere al Css : Ben tredici modelli di Protesi al seno sono stati ritirati dal mercato in Francia perchè tumorali. Il Ministro Grillo chiede un parere d'urgenza

"Quelle protesi al seno sono cancerogene". La Francia le ritira - Il Ministro Grillo chiede parere urgente a Css : Il Ministro della salute Giulia Grillo ha richiesto un parere urgente al Consiglio superiore di Sanità in merito alle "protesi mammarie a superficie testurizzata e linfoma anaplastico a grandi cellule". La richiesta del Ministro arriva dopo la decisione delle autorità francesi di ritirare dal mercato la stessa tipologia di protesi.Il parere del Consiglio è stato richiesto per avviare "eventuali opportune iniziative nei ...