Francia - Funzionario di Palazzo Chigi morto a Parigi

interris

(Di martedì 7 maggio 2019) S arebbe da attribuire a cause naturali la morte di undiche, nella notte tra domenica e lunedì, è stato trovato privo di vita a, nella sua stanza dove alloggiava a ...

grillotalpa : RT @UnioneSarda: #Francia - Funzionario #italiano trovato morto a #Parigi - UnioneSarda : #Francia - Funzionario #italiano trovato morto a #Parigi - waltercolli1 : Il povero funzionario di palazzo Chigi morto per cause naturali ??? In Francia??? Se ci caschiamo vuol dire che il… -