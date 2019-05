Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei gilet gialli». Una è stata liberata : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei gilet gialli» : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne sequestra 4 donne in un bar e spara alla polizia. «Sono il braccio armato dei gilet gialli» : Un ragazzo di 17 anni sì è asserragliato in una rivendita di giornali e tabacchi a Tolosa in Francia. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano Le Figaro, ha sparato...

Francia - 17enne prende quattro donne in ostaggio in una tabaccheria vicino a Tolosa : "Sono il braccio armato dei gilet gialli" : Il giovane indossa un casco, equipaggiato con una telecamera GoPro. Dopo alcune ore, un ostaggio è stato rilasciato. L'uomo avrebbe sparato contro la polizia che al momento esclude l'ipotesi terrrorismo