Francesco Totti | “Chi potrebbe interpretare me in una serie tv? Carlo Verdone” Ma ecco

Cena a casa Totti : Ilary - che disastro in cucina! Francesco e Cristian si lamentano : ROMA - Un'amorevole madre e moglie , una bravissima conduttrice televisiva, ma forse una pessima cuoca . Ilary Blasi questa sera è stata bocciata dalla famiglia per una Cena non riuscita alla ...

Gomorra : anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina : Ilary Blasi e Francesco Totti sono appassionati fan di “Gomorra“. La conduttrice tv e l’ex Capitano della Roma stanno sul divano pronti a gustarsi il gran finale della quarta serie. Con loro ci sono... L'articolo Gomorra: anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi insultata dall'hater - ma c'è Francesco Totti : scatta il massacro : Il solito idiota. Questa volta nel suo mirino ci finisce Ilary Blasi, insultata da un fesso che ha scelto bene di attaccare in calce a un post su Instagram della conduttrice de Le Iene. Nella foto pubblicata dalla Blasi, ecco la figlia Isabel intenta a giocare con un Lego, quindi il commento: "In co

Francesco Totti dice no alla serie tv su di lui e “boccia” Alessandro Borghi : “Carlo Verdone potrebbe fare la mia parte” : In questi giorni non si è parlato d'altro. Sono tutti in attesa di capire se ci sarà o meno questa fantomatica serie tv ispirata a Francesco Totti o se si tratterà solo di una docu-fiction che niente ha a che vedere con storie intricate, lunghe passioni e l'amore per la famiglia e il calcio da reinterpretare e portare sul piccolo schermo. Al momento tutto sembra un po' confuso e a complicare le cose ci ha pensato il diretto interessato che ...

Francesco Totti : “la serie su di me non si fa” : “La serie su di me non si fa”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti, intercettato ieri da Filippo Roma, l’intervista andrà in onda a Le Iene domenica 5 maggio dalle 21.10 su Italia1. Si era parlato di una serie basata sull’autobiografia “Un Capitano”, scritta dall’ex capitano della Roma con il giornalista sportivo Paolo Condò. Le Iene hanno intervistato il Pupone. “Ci sara’ una ...

Casting in preparazione per una serie TV su Francesco Totti e in corso per un musical : Sono in fase di organizzazione le selezioni per una serie TV prodotta da Wildside e tutta incentrata sulla figura del noto campione di calcio Francesco Totti. Sono inoltre aperti in questo periodo i Casting per un importante musical diretto da Chiara Noschese e che andrà in scena a Milano. Una serie televisiva Casting in corso, ma per il momento solo per gli interpreti principali e top secret, per la realizzazione di una importante serie TV, ...

Ilary Blasi irriconoscibile - beccata a Lourdes senza Francesco Totti. Le foto sconvolgenti di Signorini : Ilary Blasi è stata immortalata a Lourdes, da sola, in pellegrinaggio, da Chi. Tempo fa aveva detto: "Ho un sogno, mi piacerebbe accompagnare i malati a Lourdes". E così dopo Pasqua è partita. Ha lasciato Francesco Totti e i figli e insieme alla sua migliore amica è partita per il viaggio spirituale

La vita di Francesco Totti diventa una serie tv : due big del cinema italiano in pole per interpretarlo : Il libro, da cui potrebbe essere tratta la serie su Totti, ripercorre i momenti più importanti della vita dell'ex capitano della Roma e campione del Mondo nel 2006 con la nazionale azzurra, dall'...