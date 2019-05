Francesco De Gregori & Orchestra – Greateat hits live dalle Terme di Caracalla di

Concerti di Noemi in estate 2019 al via con l’opening a Lucca per Francesco De Gregori : biglietti in prevendita : I Concerti di Noemi in estate segnano il ritorno dell'artista romana sul palco, a dieci anni esatti dal suo debutto a X Factor che l'ha di fatto lanciata nel difficile mondo della musica italiana. Trascorso un decennio da Briciole, con la quale venne ufficialmente consacrata la sua carriera, Noemi è ora pronta a tornare alla dimensione live con il genere che le è più congeniale, con il Blues & Love Summer tour 2019. Il calendario de ...

Tricarico e Francesco De Gregori : un duo d'attacco : Il legame tra la sua musica e le sue opere è molto stretto, e rappresenta la ricerca di un posto nel mondo e di un mezzo per comunicare con gli altri. Ha pubblicato un libro di disegni e racconti ...

Francesco De Gregori accompagnato da una grande Orchestra per la prima volta a Lugano : ... LaPosta, FFS, CoopCity Tickets Tickets TAGS cantautori italiani De Gregori & Orchestra Francesco de Gregori Greatest hits live Lugano my nina spettacoli piazza della riforma Facebook ...

Buon compleanno Giancarlo Basciu - Francesco De Gregori - Irene Pivetti… : Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti… …Neri Paoloni, Frits Bolkestein, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte, Fiorella Mannoia, Aki Kaurismaki, Patrizia Garganese, Fabio Melilli, Loris Capirossi, Serena Autieri, Nicolò Bongiorno, Daniel Alfreider, Clizia Fornasier, MacDonald Mariga… Oggi 4 aprile compiono gli anni: Giancarlo Basciu, giornalista; Neri Paoloni, giornalista; ...

Tutti sul palco con Francesco De Gregori! : ... il Maestro Beppe Vessicchio e il fotografo Daniele Barraco, mentre la cantautrice Ylenia Lucisano ha avuto l'onore di aprire uno dei 20 spettacoli che De Gregori ha portato in scena con una scaletta ...

Elisa e Francesco De Gregori - duetto magico a sorpresa sul palco del 'Diari Aperti Tour' : Momento di magia ieri sera nel corso della nuova tournée di Elisa 'Diari Aperti Tour', quando Francesco De Gregori è salito a sorpresa sul palco e ha duettato con lei sulle note di 'Quelli che restano'...

L’incontro di Ligabue e Francesco De Gregori al Teatro Garbatella tra Ho messo via e un lungo abbraccio (video) : È stato un incontro tra titani, quello tra Ligabue e Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma. Il brano scelto per l'immancabile duetto è Ho messo via, uno dei grandi classici del repertorio del rocker di Correggio e immancabile nei suoi concerti dal vivo che presto riprenderà per il tour negli stadi. Va così ad arricchirsi la lista di artisti che hanno accompagnato il coraggioso progetto Off The Records voluto da Francesco De ...

Più Off The Records di così non si può - Renato Zero ospite di Francesco De Gregori rilegge Il Carrozzone e La donna cannone (video) : Renato Zero ospite di Francesco De Gregori interpreta al massimo lo spirito di Off The Records e si presenta sul palco del Teatro Garbatella per uno show senza precedenti, nel quale i due artisti hanno dimostrato quale sia il vero valore della musica italiana, portando in scena Il Carrozzone e La donna cannone. L'incontro al Teatro Garbatella di Roma ha rappresentato l'ennesima tappa di un'amicizia che dura ormai da decenni, con ...

Antonello Venditti duetta con Francesco De Gregori in Roma Capoccia per un live Off the records : Antonello Venditti duetta con Francesco De Gregori in Roma Capoccia. È l'artista di Sotto il segno dei pesci ad approdare al Teatro Garbatella per un nuovo concerto di Off the records, live speciale che il Principe ha pensato per una location raccolta nella quale ha invitato 230 fan per 20 serate che si concluderanno a fine marzo prima della tournée per orchestra. Il brano scelto non poteva che essere quello contenuto in Theorius Campus, il ...

Off the Records si tinge di rosa - anche Emma ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma (video) : Off the Records continua a parlare al femminile. Dopo la sorpresa Elisa, anche Emma ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per una delle tante date che il Principe sta tenendo nella sua città e di fronte a pochi fan, che in questi giorni hanno potuto godere della sua musica in una location intima e dall'acustica eccezionale. I due artisti si sono quindi ritrovati sul palco nella data del 16 marzo, solo una delle 20 in ...

Francesco De Gregori : «Meglio stronzo che maestro» : Volumi sul comodino: «I promessi sposi: è un libro meraviglioso, ma non dovrebbero più infliggerlo a scuola. All’epoca era un obbligo da studiare e nella mia testa di ginnasiale l’imposizione uccideva il fascino letterario. Se fosse rimasto nascosto come Jukebox all’idrogeno, ai nostri occhi Manzoni sarebbe forse diventato alternativo come e più di Ginsberg». Nel mezzogiorno di marzo, davanti a un bicchiere di bianco, in un bar a due passi da ...

Francesco De Gregori a ruota libera : 'Non chiamate razzista Salvini' : Tuttavia, non smetto di informarmi: leggo i giornali, vedo i talk show e guardo a quello che succede nella politica, continuo ad avere delle mie opinioni. La politica è cosa complicata e su certi ...

Francesco De Gregori : «Prodi definisce Salvini razzista? Sbaglia» : «L’idea di essere su un palco da più di 50 anni non mi terrorizza, ma sicuramente mi stupisce. Non ho mai pensato che la mia vita dovesse essere così legata alla musica. Quando scrivevo i miei primi dischi, mi sentivo soltanto uno che aveva preso un treno in corsa. In famiglia, da mia zia a mio nonno, la musica c’era sempre stata. Ma l’idea di farne una professione era lontanissima e l’ambiente discografico non era proprio il mio. E invece da ...

Francesco De Gregori : "Salvini razzista? Al limite xenofobo. Ho litigato spesso con 'La leva calcistica del '68' - ora ci ho fatto pace" : "Ho trovato la mia libertà nel non costringermi a fare quel che non volevo. Non ho mai avuto un prezzo, neanche quando le tasche erano vuote". Francesco De Gregori, alla soglia dei 68 anni, resta quello di sempre: intransigente, poco incline all'accondiscendenza, determinato a rinnegare l'appellativo di "maestro" che molti vorrebbero affibbiargli, affascinati dalla sua arte, espressa in musica. Con le sue canzoni, specie le più ...