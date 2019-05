Formula 1 – Dominio Mercedes | la Ferrari non ci sta | Binotto annuncia importanti novità

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Lain Spagna con: l’annuncio dialla vigilia del quinto round stagionale Dopo quattro doppiette consecutive della, laarriva al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di Spagna, con, che potrebbero finalmente mettere in difficoltà i loro rivali. Il team di Maranello si sposta al Montmelò motivato a far bene e riscattarsi dalle prime gare non all’altezza delle aspettative.photo4/LapresseAlla vigilia del Gp di Spagna èadre un’importante: “in Spagna ci sarà una nuova power unit anticipando il programma iniziale che prevedeva di introdurre la seconda unità in Canada per questa power unit Shell, in collaborazione con il team, ha sviluppato un olio diverso che ci garantirà migliori prestazioni. Siamo riusciti a portare questi sviluppi già qui solo grazie a un ...

