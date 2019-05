Formula 1 | Camilleri striglia la Ferrari | “i risultati ottenuti non riflettono le nostre

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Il CEO dellaha parlato deiin queste prime quattro gare, sottolineando come la stagione sia ancora lunga La situazione non è certamente positiva, ma Louisnon ha nessuna intenzione di arrendersi. Il CEO dellaè intervenuto in conference call con gli analisti per analizzare idell’azienda nel primo trimestre, soffermandosi anche suisportividal Cavallino in questo avvio di Mondiale.photo4/LapresseIl piatto piange nel confronto con le Mercedes, ma la stagione è ancora lunga: “isinora nonleambizioni, ma restiamo fiduciosi di avere le qualità per essere una credibile candidata al titolo” le parole di. “Abbiamo dato prova di avere una vettura veloce, stiamo lavorando per migliorare il bilanciamento e le prestazioni. Abbiamo due ...

filippo898 : RT @Gazzetta_it: #F1 #Camilleri fa il bilancio: 'Risultati #Ferrari sotto le attese' - f1_news24IT : F1 Ferrari, Camilleri: «Risultati sotto ambizioni, ma siamo fiduciosi» - BonzoMassimo : RT @SkySportF1: ?? L'amministratore delegato della @ScuderiaFerrari ha parlato nella conference call con gli analisti #SkyMotori #F1 #Formu… -