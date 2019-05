Fonti M5S | Salvini porta Flat tax in Cdm? Farsa | becera propaganda

Siri - Fonti M5S : “Spinse per inserire il biometano nel contratto”. Arata-Nicastri “avevano già pronta una società ad hoc” : Non solo la lobby del vento. Fu la Lega a spingere per inserire il “punto sul biometano” nel contratto di governo. “Lo ricordiamo perfettamente, erano Siri e Centinaio a proporlo con insistenza”. La precisazione arriva da fonti del M5s ascoltate dall’Adnkronos dopo l’articolo di Repubblica che racconta gli interessi di Paolo Arata anche per il biometano. Secondo gli elementi raccolti dalla Dia di Trapani, tra cui ...

Fonti M5S : "Gaffe di Salvini - il Salva-Roma è a costo zero" : "Siamo di nuovo costretti a puntualizzare, perché la Lega con Matteo Salvini è inciampata in una grandissima gaffe senza saperlo. Il provvedimento di cui parlano, che loro chiamano Salva-Roma, poi salva-Raggi quando capiscono che il primo epiteto non paga in termini elettorali, è totalmente a costo zero. Non andiamo oltre, ci fermiamo qui, sarebbe paradossale spiegare qualcosa che capirebbe anche un bambino". Lo dicono Fonti del M5S. Nel ...

Famiglia : Fonti M5S - ok a nostra linea : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Il ministro Fontana era pronto ad accogliere tutte le mozioni sulla Famiglia compresa quella di Fdi sull'aborto che impegnava il governo a 'scoraggiare il ricorso all'...

Fonti M5S : norma truffati banche c'è già : 18.00 La norma sui truffati delle banche è già in Legge di Bilancio, e nasce dall'ascolto e dalle richieste delle associazioni di risparmiatori. Una nuova norma nel decreto Crescita che non recepisce le richieste delle associazioni non serve ai truffati, anzi blocca le procedure. Così Fonti governative M5S. E' necessario, come ribadito dal vicepremier Di Maio al Question Time al Senato, firmare velocemente - insistono le Fonti - i decreti ...

Vitalizi - Fonti M5S : Regioni li taglino : 23.45 "Sul taglio dei Vitalizi si devono fare passi avanti e non passi indietro. La posizione del Governo è chiara: anche per le Regioni deve valere il metodo contributivo, lo stesso applicato a Camera e Senato". Così da fonti qualificate del M5S alla vigilia della StatoRegioni. "E' inaccettabile pensare di difendere odiosi privilegi avanzando proposte annacquate, per i consiglieri regionali devono valere le stesse regole che valgono per tutti ...