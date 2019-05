Fognini al secondo turno | Cecchinato out

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 4-3. Break dell’azzurro nel secondo set!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

Tennis - Panatta loda Fognini : “tecnicamente secondo solo a Federer” : Adriano Panatta ha avuto belle parole per Fognini a seguito della sua vittoria in quel di Montecarlo: il paragone con Federer farà piacere a Fabio Adriano Panatta è uno che di certo di Tennis ne capisce eccome. L’ex numero uno italiano, ha parlato attraverso Twitter dell’attuale numero 1 azzurro, Fabio Fognini, reduce dalla splendida vittoria di Montecarlo. L’accostamento fatto da Panatta è forse un po’ osato, ma il ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini vince il primo set 6-3. L'azzurro avanti anche nel secondo : 4-2 : Fabio Fognini ha vinto il primo set contro il serbo Dusan Lajovic nella finale del torneo Master 1000 di Montecarlo: 6-3 per L'azzurro. Nel secondo set, 3-2 per Fognini che, strappato il servizio al ...

LIVE Fognini-Coric - Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 1-6 4-3 - l’azzurro recupera il break di ritardo nel secondo set : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale che conclude la giornata a Montecarlo. Di fronte ci sono Fabio Fognini e il croato Borna Coric. Siamo arrivati alla fine della giornata in quel del Principato, e sarà un finale tricolore, con Fognini impegnato a cercare la sua seconda semifinale a Montecarlo nella propria carriera (e terza in un Masters 1000). Il ligure dovrà vedersela con il croato Borna Coric, attuale numero ...

Atp Montecarlo : Fognini al secondo turno : ROMA, 15 APR - Fabio Fognini avanza al 2/o turno del torneo di Montecarlo, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il tennista ligure ha superato in rimonta, per due set a uno, il ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Fabio Fognini supera in rimonta Rublev e conquista l’accesso al secondo turno : Missione compiuta per Fabio Fognini. L’azzurro (n.18 del mondo e testa di serie n.13 del seeding) ha sconfitto con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 il russo Andrey Rublev, numero 90 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Il ligure ha confermato la tradizione positiva con il rivale (in vantaggio 3-1) ed è riuscito a prevalere in rimonta, crescendo nel corso del confronto. Nel prossimo incontro per Fognini ci sarà la sfida contro il vincente del ...