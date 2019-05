Fiorentina | Pezzella operato | torna fra 10 giorni

Serie A Fiorentina - Pezzella operato allo zigomo : FIRENZE - German Pezzella , difensore della Fiorentina , è stato operato per ridurre la frattura nell'area dello zigomo destro, dopo l'infortunio riportato nella gara con l' Empoli . L'intervento è ...

VIDEO Juventus-Fiorentina 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Decidono Alex Sandro e un’autorete di Pezzella. Bianconeri campioni d’Italia! : Missione compiuta. Serviva un punto alla Juventus e ne sono arrivati tre. La Vecchia Signora festeggia l’ottavo Scudetto consecutivo, battendo nel match della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A, la Fiorentina 2-1 per effetto del gol di Alex Sandro al 37′ e dell’autogol di Pezzella al 53′. La Viola era passata in vantaggio al 6′ grazie alla rete di Milenkovic. Un successo che non può certo ...

Juventus-Fiorentina 2-1 La Diretta Autogol di Pezzella su cross di Cristiano Ronaldo : Juventus e Fiorentina si affrontano quest'oggi alle ore 18 nella partita che potrebbe regalare l'ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri, cui manca un punto per certificare l'ennesimo...

Pezzella : 'Pioli mi ha cambiato. Montella? Guardavo la sua Fiorentina' : Il giocatore della Fiorentina German Pezzella ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport : 'Quelli appena passati non sono stati giorni normali, tra le polemiche per la sconfitta con il Frosinone e il cambio di allenatore: noi abbiamo cercato di restare concentrati soltanto sul ...

Fiorentina - Pezzella : 'Fischi giusti. Pioli? Si parla sempre dell'allenatore' : Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa con il Frosinone: 'Capiamo quello che hanno sentito i tifosi dopo questa partita. Volevano una vittoria in casa, che è da tanto che non la raccogliamo, ma abbiamo fatto una ...

Roma-Fiorentina 2-2 : gol di Pezzella - Zaniolo - Gerson e Perotti : Stavolta la reazione c'è stata e anche doppia, con la Roma che è andata sotto appunto due volte ed è stata sempre capace di reagire. Ma ai giallorossi non basta, perché alla fine il 2-2 interno con la ...

DIRETTA/ Roma-Fiorentina - risultato 1-1 - streaming e tv : Zaniolo risponde a Pezzella : DIRETTA Roma Fiorentina: cronaca in DIRETTA della partita valida per la 30giornata di Serie A. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Roma-Fiorentina 1-1 La Diretta Segna Pezzella - risponde Zaniolo. Squadre al riposo : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di...

Roma-Fiorentina 1-1 La Diretta Segna Pezzella - risponde Zaniolo : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di...

Roma-Fiorentina 0-1 La Diretta La sblocca Pezzella : Secondo impegno casalingo per la Roma di Claudio Ranieri dopo la debacle di domenica scorsa, quando i capitolini sono usciti umiliati dall'Olimpico sconfitti per 1-4 dal fortissimo Napoli di...