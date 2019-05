Filiera Italia | l' agroalimentare italiano presidio di sostenibilità

Agroalimentare Made in Italy : il premier parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti : Il premier Giuseppe Conte parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti a TUTTOFOOD dedicato all’Agroalimentare Made in Italy martedì 7 maggio 2019 alle ore 14,30 alla Fiera di Milano all’Auditorium- Centro congressi stella polare Ingresso Fiera Porta sud. Primo piano Le imprese agricole Italiane e i principali marchi dell’industria alimentare nazionale, riuniti in una storica alleanza, presentano al presidente del Consiglio ...

Le organizzazioni della Filiera olivicola-olearia italiana chiedono al governo il massimo impegno : L’olivicoltura mondiale ha bisogno di una guida in grado di sviluppare una visione politica incentrata sulla qualità del prodotto e sulla salute dei consumatori, valori che l’Italia è in grado di rappresentare attraverso la nomina, come da accordi pregressi, di un proprio rappresentante quale nuovo direttore esecutivo del Consiglio Oleicolo Internazionale. È questo l’auspicio comune che l’intera filiera olivicola italiana, unita in ogni sua ...

Snam : 'Importante passo per Filiera italiana' : ... - prosegue Alverà - avrà un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi climatici in Italia e in Europa e nello sviluppo della filiera agricola italiana, in un'ottica di economia circolare'...

Economia : Scordamaglia - Filiera Italia - a 'La Verità' - se Trump imporrà dazi verremo puniti noi per errori europei : Roma, 12 apr 09:48 -, Agenzia Nova, - Non vogliamo più pagare il conto per colpa dello strabismo dell'Unione europea. Non usa mezzi termini in una intervista a "La Verità" Luigi..., Res,

Vino - un'opportunità tutta da sfruttare per la Filiera italiana : Il Vino rappresenta una grande opportunità per l'Italia , che conferma la sua leadership quanto a produzione ed una fortissima vocazione all'export . Le previsioni vedono il settore vitivinicolo ...

Fenomeno droni - a che punto è l’Italia? Un Osservatorio per mappare la Filiera - le applicazioni e i trend : Secondo Goldman Sachs, il mercato dei droni supererà nel mondo i 100 miliardi di dollari entro il prossimo anno, quando ne saranno prodotti oltre 5 milioni, quasi il doppio di quelli realizzati nel 2017 (3 milioni, fonte Teal Group). Insomma, una vera e propria invasione, un Fenomeno massivo che non si può ignorare, anzi, va tenuto sotto stretta osservazione per capirne dinamiche, andamenti, utilizzi, costi e benefici. Specialmente in Italia, ...

Philip Morris investe in Italia 500 milioni di euro su Filiera tabacco : Philip Morris acquistera' nei prossimi cinque anni meta' del tabacco prodotto in Italia, con un investimento totale di 500 milioni di euro. Sono questi i termini principali dell'accordo siglato dall'azienda oggi a Roma, insieme al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. L'intesa, la terza di questo genere siglata dall'azienda, riguardera' mille imprese concentrate in Veneto, Umbria e Campania, per un impegno di 21 milioni di ...

Filiera Italia : " Sì subito alla norma salva marchi - il vero Made in Italy non delocalizza" : 'Nessuno stop, la legge contro lo scippo di marchi Italiani famosi e la successiva delocalizzazione degli impianti produttivi va adottata subito'. Questa la posizione di Luigi Scordamaglia numero uno ...

Filiera cartaria - in Italia vincono innovazione e sostenibilità - Rinnovabili : Menzione speciale al brevetto per invenzioni "materiale composito ad alta sostenibilità ambientale" di Next Materials Srl , spin-off affiliato al Consorzio Interuniversitario per la Scienza e ...