Ferrari pronta alla sfida di Barcellona | anche con un olio nuovo

Cina : Ferrari pronta per la gara numero 1000 : La Scuderia Ferrari è impegnata questo fine settimana nel 16° GP della Cina. Si corre come sempre allo Shanghai International Circuit, dove il primo a portarsi a casa la vittoria fu Rubens Barrichello, con la Ferrari, nel 2004. Il tracciato si caratterizza per i lunghi rettilinei, le curve da alta velocità e alcune ad angolo

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è pronta per la prima doppietta stagionale - la Ferrari è chiamata alla grande impresa : Il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è pronto ad impreziosire l’alba italiana di domani, domenica 17 marzo (clicca qui per programma e tv). La gara sul circuito cittadino di Melbourne, tuttavia, rischia di tingersi d’argento in maniera totale. Un argento vivo, vivissimo, che rischia di fare impallidire il rosso Ferrari che, sulla SF90, è già opaco di suo. I tempi messi a segno nelle tre ...

Formula 1 - GP Australia : Ferrari - la 'preda' è pronta a scappare : In attesa di ricominciare la preda ufficiale rimane ancora la Mercedes campione del mondo. Dopo il grande aggiornamento sulla W10 portato già la seconda settimana di test, qui si potrebbe vedere ...