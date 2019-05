Ferrari - A fine maggio l' ibrida del Cavallino

quattroruote

(Di martedì 7 maggio 2019) Laè pronta a presentare il suo primo modello dotato di motorizzazione. Lo ha confermato l'amministratore delegato Louis Camilleri, durante una conference call con gli analisti successiva alla pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre.Presentazione a. La primadelrampante sarà presentata alladiin occasione di un evento presso la sede storica alle porte di Modena. "Il secondo modello che lanciamo quest'anno sarà presentato in una première mondiale a Maranello alladel mese. Una supercar, una vera bellezza", ha affermato Camilleri. Il primo dei modelli è stata la F8 Tributo: presentata all'ultimo Salone di Ginevra, con consegne previsto a partire dal secondo semestre. Nel complesso, laha messo in programma per lintero 2019 la presentazione di 5 vetture.Fiducia per il ...

quattroruote : L'ad Camilleri, in una conferenza con gli analisti successiva alla pubblicazione della trimestrale, ha confermato l… - uzapelloni : #Ferrari che perde vince sui mercati. A fine mese l’ibrida - SF_5_16 : RT @SmilexTech: ?? L’obiettivo più importante di Binotto è quasi filosofico: non illudere e non deludere. Vincere o perdere ma giocando fino… -