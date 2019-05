Feralpisalò | esonerato Toscano | il nome del sostituto

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Clamoroso ribaltone in casaa pochi giorni dal primo turno dei playoff. La società haDomenico. Con lui via anche il vice allenatore Michele Napoli e il preparatore atletico Roberto Bruni. Inoltre il club lombardo ha annunciato che “la guida della prima squadra, per gli imminenti playoff, sarà affidata a Damiano Zenoni, già alla guida della formazione Berretti con cui lo scorso campionato ha conquistato il tricolore di categoria.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo: ildelCalcioWeb.

kaoshitam : RT @DiMarzio: #SerieC | Cambio in panchina alla @feralpisalo: esonerato #Toscano - HCE__ : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Feralpisalò, esonerato Toscano. Squadra a Zenoni - DiMarzio : #SerieC | Cambio in panchina alla @feralpisalo: esonerato #Toscano -