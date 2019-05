F1 | novità per la Ferrari | a Barcellona ci sarà il secondo motore | obiettivo tornare al

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) L’è quello di riuscire finalmente a cambiare passo, dopo un inizio tutt’altro che positivo: laha deciso di portare il nuovoper il GP di Spagna in quel di. La notizia era nell’aria, ora è praticamente arrivata l’ufficialità: c’è bisogno di riuscire a ridurre il gap rispetto alla Mercedes, che sembra essere già in fuga con Bottas ed Hamilton nel Mondiale di Formula 1. Oltre alla nuova power unit (se ne possono utilizzare massimo tre a stagione, poi si incorre in una penalità), cianche l’esordio di un nuovo olio Shell. L’è quello dial top, come visto nei test invernali proprio in terra catalana, quando lariuscì a stupire tutti e ad issarsi in vetta, anche con ampio margine.Queste le parole di Mattia Binotto, come riportate da motorsport.com: “In Spagna ciuna nuova power unit ...

MCriscitiello : Sarà la grande novità di questa estate. Tramite la vostra SmartTv, accedendo al canale 60 del DTT, potrete vedere g… - SenatoStampa : #FondatasulLavoro. Immagini, documenti e testimonianze per ripercorrere le tappe fondamentali del riconoscimento de… - xxxhgio : RT @SkySportF1: ???? Tante novità per la @ScuderiaFerrari in Spagna ?? per puntare alla prima vittoria stagionale #SkyMotori #F1 #Ferrari ht… -