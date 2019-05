F1 | GP Spagna 2019 | la pista di Montmelò ai raggi X Aerodinamica fondamentale | Mercedes

F1 - GP Spagna 2019 : gli aggiornamenti aerodinamici che la Ferrari porterà a Barcellona. Le armi per risorgere : La F1 si prepara a tornare sul circuito di Montmelò per il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2019, dopo che i primi quattro hanno letteralmente parlato una sola lingua, quella Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono infatti spartiti in questo avvio di stagione due vittorie e due secondi posti a testa, fatto senza precedenti nella storia della F1, con il finlandese che detiene però di un punto la leadership del campionato per via ...

Vuelta di Spagna 2019 – Annunciate le quattro wild card - ecco le 22 squadre al via della 74ª edizione : Sono 22 le squadre che parteciperanno alla 74ª edizione della Vuelta di Spagna, diciotto più quattro wild card Gli organizzatori della 74ª edizione della Vuelta di Spagna, in programma dal 24 agosto al 15 settembre, hanno ufficializzato la lista dei 22 team partecipanti. Alle 18 squadre che prenderanno parte alla corsa, si aggiungono le 4 wild card assegnate. L’elenco completo: AG2R La Mondiale (Fra); Astana Pro Team (Kaz); ...

F1 - GP Spagna 2019 : Ferrari - è quasi l’ultima spiaggia. Arginare lo strapotere Mercedes per non dare addio al Mondiale : La Ferrari si trova di fronte ad un bivio di un certo spessore. Deve fermare il dominio assoluto della Mercedes in questo avvio di Mondiale 2019 di Formula Uno, e lo deve fare forse sulla pista preferita dalle Frecce d’argento: il Montmelò. Sulla pista di Barcellona, infatti, le monoposto di Brackley hanno vinto quattro delle ultime cinque edizioni, non arrivando al pokerissimo solamente per colpa del clamoroso incidente al via tra Nico ...

GP Spagna 2019 : un ripasso del Circuit de Catalunya : Basta dire F1, GP e Spagna e la prima cosa che viene in mente come comune denominatore è la pista del Montmelò. Dal 1991, il Circuit de Barcelona-Catalunya (questo il suo nome ufficiale) è sede del GP di Spagna di Formula 1. F1 Spagna: sono state finora ben 48 le edizioni del GP Spagna, a […]

F1 - GP Spagna 2019 : i precedenti della Ferrari al Montmeló. I sigilli di Schumacher - Alonso l’ultimo a trionfare : Una nuova settimana ha inizio e il conto alla rovescia che porterà il Circus della F1 al quinto weekend del Mondiale 2019 sta per terminare. La Ferrari ha necessità di voltare pagina e deve invertire il trend. Si è reduci dalle quattro doppiette consecutive della Mercedes, cosa che non si era mai vista nella massima espressione dell’automobilismo mondiale. La Rossa non ha scelta e il prossimo round, in Spagna, ha quasi i crismi ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez e una superiorità imbarazzante a Jerez de la Frontera : Siamo solo alla quarta gara di questo Mondiale 2019 di MotoGP ma a Jerez de la Frontera (Spagna) la dimostrazione di forza di Marc Marquez è stata impressionante. Lo spagnolo, a differenza dell’anno passato, non gioca più con gli avversari nelle prime fasi di corsa per poi andare via negli ultimi giri ed ottenere il risultato pieno. Lo show del corpo a corpo ha lasciato spazio all’esibizione di pura prestazione, sciorinata da chi ha ...

F1 - GP Spagna 2019 : Mercedes leggermente più veloce della Ferrari? Al Montmeló è già ultima chance : Il Circus della F1, dopo l’Azerbaijan, fa visita alla Spagna, per il tradizionale appuntamento sul tracciato del Montmeló. Si torna nel luogo della grande illusione ferrarista. Una sorta di “Paese dei balocchi” dove a Toto Wolff e alla Mercedes il ruolo della volpe e del gatto calza a pennello. Ma lasciando da parte parallelismi fantasiosi, quel che resta è l’evidenza di una Rossa in difficoltà e di una Stella a tre punte ...

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari torna al Montmelò - luogo della Grande Illusione invernale : Il Mondiale di Formula Uno 2019 sbarca in un posto decisamente noto: il circuito del Montmelò, in vista del Gran Premio di Spagna. Sulla pista di Barcellona andrà in scena il quinto appuntamento della stagione, dopo che, tra febbraio e marzo, si sono svolti i celebri test pre-stagionali. Rispetto a quei giorni, oggettivamente, sembra trascorsa una vera e propria era geologica. Per quale motivo? Andiamo a ritroso con la memoria. Tutto sembrava ...

F1 - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Montmelò : Dopo i primi quattro round disputati in Asia e Oceania il Mondiale 2019 di F1 è pronto ad approdare in Europa dove resterà, ad eccezione della singola parentesi canadese di inizio giugno, fino a metà settembre. Il primo appuntamento del lungo cammino nel Vecchio Continente sarà quello del GP di Spagna, tradizionale punto di svolta del campionato in quanto sede programmata di tutti i primi maggiori upgrade aerodinamici e quindi di possibili ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 : un commissario ruba una polsiera della moto di Rins! : Per un cimelio si fa di tutto e così al termine della gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della motoGP un commissario ha approfittato dei festeggiamenti di Alex Rins con i propri tifosi per il secondo posto raggiunto per staccare una polsiera dalla moto infilandosela in tasca. LE IMMAGINI DEL FURTO SULLA moto DI RINS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Maverick Vinales - GP Spagna 2019 : “Ho deciso di risparmiare la gomma per il finale” : Soddisfazione per Maverick Vinales, che ha strappato l’ultimo gradino del podio nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Sono molto contento perché partire bene per me significa avere tanta confidenza in partenza per la prossima gara. Ho deciso di risparmiare la gomma per il finale“. LA VIDEO INTERVISTA A Maverick Vinales roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Marc Marquez - GP Spagna 2019 : “Quando ho visto che c’era il sole ho capito che questa sarebbe stata la mia gara” : Marc Marquez è tornato alla vittoria (dopo lo zero di Austin) nella gara del GP di Spagna di Jerez della MotoGP: “Sapevo che qui sarebbe stato tutto difficile perché con l’asfalto nuovo saremmo stati tutti molto vicini, ma quando ho visto che c’era il sole, ho capito che questa sarebbe stata la mia gara. Rins lotterà per il Mondiale, ha il vantaggio di non avere pressione“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Potevo fare di più - Vinales è salito sul podio. Gara condizionata dalle qualifiche” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una bella rimonta durante il GP di Spagna 2019, dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino al sesto posto limitando i danni in sella alla sua Yamaha. Il Dottore ha faticato per tutto il weekend e il risultato finale non può soddisfarlo completamente anche se è riuscito a salvarsi, ora Marc Marquez è a nove punti di distacco nella classifica del Mondiale. Il centauro ...