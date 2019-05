F1 Ferrari | Camilleri | «Al di sotto delle nostre ambizioni | ma titolo possibile»

Formula 1 - Ferrari : Camilleri fiducioso ma risultati 'al di sotto delle nostre ambizioni' : I risultati della Ferrari nelle prime gare della stagione di Formula 1 sono stati "al di sotto delle nostre ambizioni". È l'ammissione di Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari , che ...

Camilleri - risultati Ferrari sotto ambizioni ma fiduciosi : I risultati della Ferrari nelle prime gare della stagione di Formula 1 sono stati "al di sotto delle nostre ambizioni". E' l'ammissione di Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, che si dice comunque "fiducioso" sul proseguimento della stagione. "Abbiamo tutti gli elementi necessari per essere un competitor credibile per vincere il campionato", sostiene nella call conference con gli analisti in cui ha commentato i risultati ...

Formula 1 - l’ad Camilleri ‘spiega’ la nuova Ferrari : “meno pressione e più armonia. Schumi Jr? Fa parte della famiglia” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio, l’amministratore delegato della Ferrari ha parlato del ‘nuovo corso’ Louis Camilleri ha voluto accompagnare la Ferrari in Bahrain, assistendo al secondo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1. L’amministratore delegato del Cavallino ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del nuovo corso del team, soffermandosi anche su Mick Schumacher: “abbiamo capito più ...