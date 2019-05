Evita Perón | l’orribile verità nascosta sulla sua morte | il tumore e il losco intervento

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Oggi ricorre il 100° anniversario della nascita di Eva Duarte, che nel 1945 sposò il futuro dittatore Juan Domingo, diventando una figura di culto e un mito per le popolazioni più povere dell’Argentina, suo Paese d’origine. Nel 1952, poche settimane prima di morire, la donna, conosciuta con il diminutivo affettuoso di, ha affiancato il marito nel suo secondo insediamento come Presidente dell’Argentina. Si diceva che ilall’utero l’avesse resa così debole tanto da dover stare all’interno di una specie di sostegno metallico per reggere i suoi deboli arti. Pesava poco più di 36kg. Almeno questa è la storia ufficiale.Ma Daniel Nijensohn, un neurochirurgo presso la Yale University Medical School, qualche anno fa ha scoperto nuove prove che suggeriscono una storia ben diversa. Secondo la teoria di Nijensohn, il marito sarebbe stato responsabile del suo rapido ...

