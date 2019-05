Europee | Pd fa campagna con Moscovici E Gentiloni lo difende | “Non è il carnefice

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) L’arma segreta che il Partito democratico ha scelto per risollevarsi nei sondaggi in vista delle? Pierre. Il simbolo di “Roma non ha fatto abbastanza”, il commissario alle Finanze Ue che più volte ha richiamato il governo perché “rispetti i trattati e le regole” e il volto che mai come altri rappresenta il tecnocrate agli occhi degli italiani è stato invitato ufficialmente dai democratici per aprire laelettorale per Bruxelles dell’eurodeputato uscente Roberto Gualtieri. La scelta ha scatenato gli attacchi delle opposizioni, ma ha gelato il sangue anche a molti dentro il Pd. Tanto da spingere l’ex premier Paolo, anche lui presente all’evento, a esporsi in difesa del socialista francese: “non è ildell’Italia, ma in questi anni è stato un prezioso interlocutore che ha consento ...

gualtierieurope : Ho il piacere di invitarvi all’apertura della mia campagna elettorale per le elezioni Europee del 26 maggio. Interv… - giornalettismo : Una campagna elettorale diversa. @PossibileIt per @europaverde_it utilizzerà la metà dei finanziamenti per le… - Mov5Stelle : Domani alle 11.00, @luigidimaio e le nostre 5 Capolista, presenteranno i punti del nostro Europrogramma. Potrete se… -