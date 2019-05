Europee | il 70% dei neo-maggiorenni andrà a votare

Milano. Elezioni Europee : 170 spazi per la propaganda diretta : Il Comune di Milano metterà a disposizione 170 spazi destinati alla propaganda elettorale per le Elezioni europee del 26 maggio

Europee - M5S pubblica i profili dei 2.600 candidati : "Il 70% ha una laurea" : Sono ben 2.600 i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni Europee del maggio prossimo - in Italia si voterà domenica 26 maggio. 2.600 persone che hanno deciso di mettersi a disposizione di M5S e che dovranno ora essere vagliati dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma Rousseau e, in un secondo momento, saranno oggetto del voto degli stessi, che decideranno così chi saranno i candidati effettivi.Il lungo elenco, ...

Nicola Zingaretti - il 'nuovo Pd' tutto da ridere : alle Europee candida un comunista di 70 anni : Il 'nuovo' Pd di Nicola Zingaretti riparte da un 70enne 'comunista così'. Giuliano Pisapia , ex sindaco 'arancione' di Milano e anello di congiunzione, fallito miseramente, tra il popolo democratico e ...