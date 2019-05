European Leagues | a Madrid contro la Superlega

L' European Leagues risponde all'Eca : ecco il Torneo delle Leghe : La guerra tra Fifa e Uefa si fa sempre più accesa. E trova terreno fertile di battaglia in Europa. Non è un caso che avvenga proprio nel vecchio continente dove gli interessi pallonari sono ai massimi ...

Eca - Presidente European Leagues attacca Agnelli : “La sua lettera contiene false accuse” : “La lettera non solo contiene solo false accuse, ma anche informazioni fuorvianti sul futuro dibattito per lo sviluppo delle competizioni europee per club professionistici e sulle azioni intraprese dalle leghe europee“. Così Lars-Christer Olsson, Presidente dell’ European Leagues (l’associazione delle leghe europee), risponde al Presidente Andrea Agnelli che in una lettera ha invitato i 232 membri dell’ECA a ...

L'ira dell'European Leagues : 'Non prendiamo ordini da Agnelli' : ROMA - 'Più calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la società, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario'. È uno dei 'principi fondamentali per il futuro del calcio europeo' su cui ...