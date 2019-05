Esplosione nella sede degli Irriducibili Lazio | il capo ultras | ' Se vogliono tornare agli

Attentato Sri Lanka - il momento dell’ Esplosione nella chiesa di Sant’Antonio. Il video ripreso da un’auto : Almeno 185 morti e oltre 550 feriti in Sri Lanka , a causa delle esplosioni simultanee che hanno colpito oggi, nel giorno di Pasqua, chiese e alberghi. Tra le vittime ci sono 35 stranieri, tra cui cittadini americani, britannici e olandesi. L’Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche sulla presenza di italiani. I tre hotel colpiti dalle esplosioni a Colombo sono lo Shangri-La, il Kingsbury Hotel e il Cinnamon ...

Paura nella notte - Esplosione in un appartamento : decine di sfollati : E' successo questa notte in via Galeotti, nel quartiere romano di Cornelia. Danneggiate anche le auto in strada, ferita una...