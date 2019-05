Escludere i libri politici? Per Giuseppe Laterza la decisione “è legittima | ma sbagliata”

ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma. Il Salone del Libro di Torino si apre giovedì. Ma il sipario, da giorni, è già sollevato sulla questione “fascismo-antifascismo” esplosa attorno alla presenza di Altaforte, casa editrice di estrema destra che pubblica, tra le altre cose, “Io sono Matteo Salvini – intervista allo specchio” (a c

ziobedo : RT @ilfoglio_it: Il caso del nuovo volume di Jacopo Jacoboni, rifiutato al Salone di Torino. Per Giuseppe Laterza la decisione “è legittima… - Rosenkavalier70 : RT @ilfoglio_it: Il caso del nuovo volume di Jacopo Jacoboni, rifiutato al Salone di Torino. Per Giuseppe Laterza la decisione “è legittima… - ilfoglio_it : Il caso del nuovo volume di Jacopo Jacoboni, rifiutato al Salone di Torino. Per Giuseppe Laterza la decisione “è le… -