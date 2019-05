Esame avvocato 2019 per Albo Cassazionisti | iscrizione e info utili

leggioggi

(Di martedì 7 maggio 2019) C’è tempo fino al 10 giugno per iscriversi all’per accedere all’dei. Il bando è stato annunciato con decreto del 10 apriledel Ministero della giustizia e indice una specifica sessione d’esami per l’nell’speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’annoVediamo qualche dettaglio in più sulle date, su come iscriversi alla sessione d’esami, chi può iscriversi e come prepararsi.Scarica qui il Decretoper: requisiti Per essere ammessi alle sessioni d’gli aspiranti candidati devono dimostrare di possedere questi requisiti:essere attualmente iscritti nell’degli avvocati avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’...

sempresolo_lu : @LaGrevia Pensa che a me per una mail di protesta ad una casa editrice, sul manuale di procedura penale risposero:… - manuelblu : @GalluzziAntoni1 @metaanto @Alessandrobarix @Guido44895392 @matteosalvinimi Oh oh oh, sta studiato!!! Ma cita l’int… - mibitaliano : s'è dimesso qualche vigile urbano che mi tontonava sul fatto che non l'abbia mai studiato e pagato 5000 euro per co… -