ESA | Frascati | all’ESRIN riqualificazione energetica grazie al tetto riflettente

Frascati in Rosa - il Giro d’Italia incrocia la scienza : ESA-ESRIN apre le porte al pubblico : La quarta e la quinta tappa dell’annuale gara di ciclismo su strada, il Giro d’Italia, vedranno interessata la città di Frascati nei giorni 14 e 15 maggio 2019. Per prepararsi a questo importante evento, il Comune di Frascati dedica il mese di aprile alla promozione dei suoi beni più preziosi, incluse le Ville Tuscolane, la pregiata produzione vinicola e di prodotti alimentari, e l’eccellenza dei centri di ricerca. In questo ...

Scienziati Nati : un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati : Un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati! Nella settimana dall’11 al 15 marzo, le porte dello stabilimento italiano dell’ESA si sono aperte agli studenti delle scuole elementari e secondarie per ospitare 37 istituti e oltre 1.500 studenti, con un programma ricco di divulgazione scientifica e di divertimento. Un’agenda entusiasmante ed intensa, durante la quale si è parlato di osservazione della ...