Erdogan ha rubato Istanbul

ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2019) Penso che mai un furto abbia fruttato un bottino più ricco di quello chee la sua Akp hanno appena portato via: hanno. Alla luce del sole, senza travisamenti, se non i panni di una Commissione elettorale che, smentendo la propria solenne proclamazione del risultato che già re

MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: A Istanbul è possibile partecipare alle elezioni, ma non è possibile vincerle. La Piccola Posta di Adriano Sofri https://t… - codeghino10 : RT @ilfoglio_it: A Istanbul è possibile partecipare alle elezioni, ma non è possibile vincerle. La Piccola Posta di Adriano Sofri https://t… - Ulisse41369796 : RT @ilfoglio_it: A Istanbul è possibile partecipare alle elezioni, ma non è possibile vincerle. La Piccola Posta di Adriano Sofri https://t… -