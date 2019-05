Entrano nel vivo le Giornate di Sport Cultura e Solidarietà

Voucher 4.0 per le piccole imprese che Entrano nel digitale : Sono disponibili 15,5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese. E' infatti partito il nuovo bando nazionale per i Voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio, per permettere alle ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart Entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite Entrano nel listino di Wind e Tre : Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite L'articolo Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Ex studenti Entrano nella loro scuola per rubare : sorpresi e arrestati : Stavano mettendo a soqquadro una scuola per tentare di rubare ma sono stati sorpresi e arrestati con l'accusa di furto aggravato. E' avvenuto nella notte tra P asqua e Pasquetta all'istituto ...

Quattro nuovi siti Entrano nel network Nexilia - : Tabloit, invece, va a offrire uno sguardo irriverente nel mondo del gossip . Navigando sul nuovo sito è possibile conoscere tutti gli spunti che arrivano dal mondo del piccolo e del grande schermo, ...

Notre Dame - i pompieri Entrano nella cattedrale : le prime immagini : I vigili del fuoco all’interno della cattedrale devastata dal fuoco. Le prime immagini documentano che la Croce e l’Altare centrale si sono miracolosamente salvati dalle fiamme

Sorso - Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa : Con la benedizione delle palme, avvenuta ieri mattina alle 10:30 nel piazzale di cappuccini, entrano nel vivo anche a Sorso (SS) i riti della Settimana Santa. Alle 11:00 la Santa Messa nella parrocchia di San Pantaleo martire, è stata officiata dal guardiano del santuario Beata Vergine “Noli Me Tollere”, padre Jean Laurent Guglielmi. Ieri sera invece, al termine della celebrazione eucaristica delle 18:30, una processione rappresentante i Misteri ...

Anticipazioni GF 15 Aprile - Karina Cascella e Delia Duran Entrano nella casa di Cinecittà : Lunedì 15 Aprile andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello 16. Secondo alcune Anticipazioni entreranno all'interno della casa più spiata d'Italia Karina Cascella e Delia Duran per avere un confronto con chi in questa settimana le ha attaccate duramente. La seconda puntata del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso si preannuncia intensa e scoppiettante. Faranno il loro ingresso nella casa di Cinecittà l'opinionista ...

Domenica delle Palme - Entrano nel vivo i riti pasquali : In tutto il mondo cristiano si celebra la Domenica delle Palme . Adulti, bambini, intere famiglie raggiungono le chiese per la cerimonia della benedizione con i rametti che saranno poi portati in ...

Quattro api le Entrano nella palpebra dopo una visita al cimitero : ecco cosa è accaduto : “Ho visto qualcosa che somigliava alle gambe di un insetto spuntare dalla palpebra e così ho usato un microscopio per osservare meglio”: così Hung Chi-ting, capo del dipartimento di oftalmologia dell’ospedale Ospedale universitario Fooyin di Taiwan, alla Cnn. Il medico si è trovato ad avere a che fare con un’emergenza insolita: una donna si è presentata al pronto soccorso con l’occhio molto gonfio e dolorante. dopo ...

I Play the Games di Special Olympics Entrano nel vivo : da aprile a luglio - in tutta Italia - oltre 3000 atleti coinvolti - in 16 discipline sportive : 1/3 ...

I Cure Entrano nella Rock Hall of Fame : diventato virale nelle ultime ore un video che ritrae Robert Smith e i Cure durante la cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame . La cerimonia si è svolta venerdì al Barclay Center di Brooklyn, ma è ...

Con la Firenze Card Plus Entrano nel circuito le Terme di Gambassi : ... da quando si convalida sull'autobus, all'inizio del primo viaggio,, dà diritto a sconti e promozioni in ristoranti, negozi, spettacoli e altri servizi della città e dell'area metropolitana. Costa 7 ...

'Cuveglio al Centro : Pianezza e Finocchi Entrano nella squadra' : ... per soddisfare le esigenze diverse dei cittadini dagli spettacoli teatrali ai concerti, dai cineforum alle feste'. Riccardo Pianezza, 21 anni, laureando in biotecnologie all'Università degli studi ...