Emissioni - Porsche | multa da 535 milioni di euro in Germania

(Di martedì 7 maggio 2019) Le autorità tedesche hannoto laper 535di, comminati per i ritardi nelle comunicazioni che avrebbero permesso al costruttore di falsare i test sulledei motori diesel. I pubblici ministeri di Stoccarda hanno dichiarato che la società del gruppo Volkswagen avrebbe trascurato i propri obblighi legali, arrivando a immettere sul mercato automobili consuperiori a quelle dichiarate.Coda del dieselgate. La nuovasegue le sanzioni da 800e un miliardo diche i pubblici ministeri tedeschi hanno imposto rispettivamente all'Audi e alla Volkswagen come conseguenza delle indagini sul dieselgate. La, non appellandosi alla corte, ha confermato la sanzione, dichiarando che i procedimenti legali contro la società sono giunti a conclusione.

