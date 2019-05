Elezioni europee 2019 | la guida al voto | tutto quello che c' è da sapere

Elezioni europee 2019 : campagna “Stavolta voto” cos’è e in cosa consiste : Elezioni europee 2019: campagna “Stavolta voto” cos’è e in cosa consiste Se votiamo tutti, vinciamo tutti. È questa l’idea alla base della campagna Stavoltavoto, promossa dall’Unione europea. Un’iniziativa che mira a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alle Elezioni per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles, in programma in tutti gli Stati membri dal 23 al 26 maggio. “Stavolta non basta sperare in ...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi : “Dopo il voto è pronto il governo di centrodestra” : Silvio Berlusconi si è scagliato, ancora una volta, contro il governo attuale, promettendo un nuovo esecutivo di centrodestra che, dopo le Elezioni europee, "si potrà raggiungere attraverso un gruppo di sostegno di parlamentari attuali oppure attraverso nuove Elezioni che vinceremmo sicuramente".Continua a leggere

Come proteggere le Elezioni europee dalle fake news : la battaglia di Facebook : Meno di tre anni fa, l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, liquidò Come "pazzesca" l'idea che notizie false sulla sua piattaforma avrebbero potuto influenzare l'elezione di Donald ...

Sondaggi Elezioni europee - netto calo della Lega : in risalita Pd e Fdi : La Lega perde qualche consenso nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee: la rilevazione effettuata da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 evidenzia il calo dell'1,1% del Carroccio che rimane comunque il primo partito. Dietro troviamo il Movimento 5 Stelle. In risalita, invece, il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, unici partiti in crescita tra quelli che superano la soglia di sbarramento del 4%.Continua a leggere

Sondaggi Elezioni europee - primo calo per la Lega : perde un punto - recupera il M5s : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.Continua a leggere

Il leader catalano Carles Puigdemont potrà candidarsi alle Elezioni europee : Il tribunale di Madrid ha stabilito che Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna nonché leader indipendentista, potrà candidarsi alle prossime elezioni europee. La stessa sentenza è stata emessa per altri due importanti leader separatisti catalani, Toni Comín e Clara Ponsatí. Puigdemont

Elezioni europee 2019 : i candidati del Movimento 5 Stelle - tutti i nomi e le liste : Il Movimento 5 Stelle, in vista delle Elezioni europee del 26 maggio, punta su cinque capilista donne (scelte da Di Maio) nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio italiano. Tra gli altri candidati spiccano i nomi degli europarlamentari uscenti, a cui si aggiungono il sindaco uscente di Livorno, Filippo Nogarin, e l'ex Iena Dino Giarrusso.

Il programma del Movimento 5 Stelle per le Elezioni europee 2019 : La BEI finanzi PMI, startup, ricerca, innovazione, economia digitale ed efficienza energetica che sono essenziali per la ripresa economica. Tutela del Made in Italy, lotta alla contraffazione e alle ...

Elezioni europee 2019 : quali effetti su Forex e azioni : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Elezioni europee ...

Sondaggi Elezioni europee - gli italiani indecisi (17%) sono soprattutto europeisti : Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto Sondaggi, ci sarebbero ancora 9 milioni di cittadini che si recheranno alle urne, ma che non sanno come votare. Il 27% propenderebbe per il voto alla Lega, il 23% al Pd. Il M%S è al terzo posto, e risulta attrattivo solo per il 19% dei potenziali votanti.

Facebook alza le difese contro le fake news sulle Elezioni europee : Un impiegato lavora nella war Room di Facebook. (Photo by Noah Berger / Afp / Getty Images) Le elezioni parlamentari europee, che si terranno dal 23 al 26 maggio, sono oramai alle porte e tra i social network già iniziano a girare false notizie che rischiano di far aumentare la disinformazione tra gli elettori. Per far fronte a questo problema Facebook ha deciso di allestire una war room nella sede di Dublino, simile a quella precedentemente ...

Elezioni europee. L'Altra Faenza promuove due incontri : martedì 7 e giovedì 16 maggio : ... sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla redistribuzione della ricchezza e del lavoro; sulla riconversione ambientale e sociale dell'economia; sul diritto al reddito e sui diritti delle ...

Elezioni europee nel segno dei sovranisti. Ma è rebus alleanze : Comunque vada, saranno Elezioni epocali. Tra il 23 e il 26 maggio , in Italia solo domenica 26, dalle 7 alle 23, gli Stati membri dell'Unione europea voteranno per rinnovare il Parlamento Ue , a 40 ...

Elezioni europee - Matteo Salvini a Latina : 'Meglio essere qui che in diretta da Fazio' : Poi, i temi cari alla politica di Salvini: l'immigrazione prima di tutto, 'I porti devono restare chiusi, in Italia entra solo chi ha il permesso',, poi ancora la giustizia, la legge sulla legittima ...