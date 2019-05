Elezioni europee 2019 | campagna “Stavolta voto” cos’è e in cosa consiste

termometropolitico

(Di martedì 7 maggio 2019)e inSe votiamo tutti, vinciamo tutti. È questa l’idea alla base dellaStavoltavoto, promossa dall’Unione europea. Un’iniziativa che mira a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alleper il rinnovo del Parlamento di Bruxelles, in programma in tutti gli Stati membri dal 23 al 26 maggio.“Stavolta non basta sperare in un futuro migliore: dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte. Per questo stavolta non ti chiediamo solo di votare, ma di convincere le persone intorno a te ad andare a votare”, si legge nella homepage del sito.Iscrivendosi al programma si entra a far parte di una community di volontari impegnati non solo sul web e sui social, ma anche in eventi dal vivo: conferenze, giornate di studio e manifestazioni ...

amnestyitalia : Oggi non si odiano solo migranti, rom, persone senza fissa dimora, persone Lgbti. Oggi c'è anche chi odia chi pensa… - ricpuglisi : Dite ai grillini e ai leghisti che dopo le elezioni europee arriva l'estate, e la legge di bilancio si comincia a p… - vladiluxuria : Azzardo una previsione: il Governo non cade, #DiMaio e #Salvini si prenderanno a bastonate come Pulcinella e Meneg… -