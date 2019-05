Economia | il governo cambi rotta

Ore decisive per Roma - il governo e il rilancio dell'Economia : Passa ora per la Capitale la linea netta di demarcazione tra 5 Stelle e Lega. E per il suo astronomico debito. Un buco da 12 miliardi di euro, l'ennesimo da riempire come le tante buche lungo le strade della città. Ed è sul “buco” che si gioca il nuovo braccio di ferro tra Salvini e Di Maio. Oggi arriva in Consiglio dei ministri per quello che dovrebbe essere il via libera definitivo il Decreto Crescita con la norma specifica su Roma, ma il ...

Governo : Speranza - litigano mentre Economia frena - devono andare a casa : "Salvini e Di Maio non fanno altro che litigare tutti i giorni. Nel frattempo l'economia frena e il prezzo continuano a pagarlo famiglie e imprese. A questo punto è meglio, per il bene del Paese, che se ne vadano a casa". Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, ...

ESCLUSIVA Sen. Saccone - FI - : "Governo diviso su come agire in Economia" : Questo governo è profondamente dicotomico e diviso su come agire in economia. E questo immobilismo porta ad una grave recessione economica. Senza investimenti non si crea lavoro. Tutto è fermo. E ...

Tutte le verità che il Def non dice. Così il governo stronca l’Economia : Due sono le riflessioni di fondo sul testo ufficiale del Def pubblicato nel sito del ministero dell’economia. La prima è la non coerenza dei quadri macroeconomici con i conseguenti quadri di finanza pubblica. La seconda è la misura degli effetti delle politiche economiche del governo espressa “d

Marina Berlusconi : "Il governo pensi alla crescita e all'occupazione - serve uno shock per l'Economia" : La presidente di Mondadori: "Ammiro mio padre e il suo impegno costante per il bene di questo Paese. Giusto che si candidi alle Europee"

Conte : rispetto opinioni ma governo non cambia politica Economia : Roma, 12 apr., askanews, - "Rispettiamo le opinioni di tutti, discutiamo con tutti, a livello nazionale e internazionale. Ma spetta al governo decidere in merito alla politica economica e non dobbiamo ...

Def - Cattaneo - FI - : governo litiga ed Economia va a rotoli - : "Un governo che litiga su tutto e intanto l'economia va a rotoli. Il Def è pieno di promesse elettorali. Volevamo una vera Flat Tax, ma non verrà realizzata perché non ci sono i soldi, buttati via nel reddito di cittadinanza. Intanto gli ...

Il governo italiano approva il “decreto di crescita” per dare il via all’Economia : Il governo italiano approva il “decreto di crescita” per dare il via all’economia Il governo italiano ha approvato un cosiddetto “decreto di crescita” progettato per dare il via alla contrazione dell’economia del paese, ha annunciato il vice primo ministro Luigi Di Maio giovedì. “Questo decreto avrà un impatto positivo sulla nostra crescita, rendendola sostenibile”, Di […] More

Perché il governo ce l’ha sempre più col suo ministro dell’Economia : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sotto il tiro incrociato di Lega e Movimento 5 stelle. Non è la prima volta che succede, ma in questi giorni è aumentata di parecchio l’intensità delle critiche, che si concentrano per lo più su due fronti: il passato della consigliera di Giovanni Tria, Claudia Bugno, e alcune richieste politiche del governo che ...

La guerra di Tria : ecco perché attorno al ministro dell'Economia si sta giocando il destino del governo - e dell'Italia - : Una su tutte: perché Lega e Cinque Stelle vogliono sostituire il ministro dell'economia proprio adesso, a dieci giorni dalla presentazione del documento di economia e finanza? La prima possibile ...

Economia : Fornaro - governo immobile di fronte alla recessione : Le osservazioni e le preoccupazioni che arrivano dall'estero sulla nostra Economia e sulla tenuta dei conti pubblici sono purtroppo più che fondate. Di fronte all'arrivo dei venti freddi della recessione, il governo è immobile, frenato dalle quotidiane liti tra i ...

Jean-Claude Juncker incontra Conte : “Economia italiana continua a regredire - serve sforzo governo” : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, incontra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e chiede al governo italiano uno sforzo maggiore per mantenere viva la crescita, dicendosi preoccupato perché l'economia italiana "continua a regredire". Secondo Juncker, inoltre, la "crescita deve essere rivista al ribasso" rispetto all'1% preventivato con la legge di Bilancio.continua a leggere

Governo : Delrio - Economia ferma : ANSA, - ROMA, 1 APR - 'L'economia è ferma. La disoccupazione torna a crescere. Consumi e fiducia crollano. Solo le tasse aumentano. Ormai anche le più ottimistiche

