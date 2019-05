Ecco perché con la ricarica da 5 euro di TIM ottenete solo 4 euro di credito

Avengers : Endgame - l'incredibile trasformazione di Thor : 'Ecco perché abbiamo deciso così' : Attenzione, pericolo spoiler per Avengers: Endgame . Il capitolo finale della saga Marvel è finalmente al cinema in questi giorni, e gli spettatori che lo hanno già visto sono rimasti davvero ...

Humans su TIMVISION la terza stagione - Ecco perchè è una serie da recuperare : Humans su TIMVISION arriva la terza stagione dal 7 maggio ma le prime due sono disponibili in catalogo pronte per il recupero Quanti di voi hanno visto le due stagioni di Humans? Quante ne hanno solo sentito parlare? Non so quante mani tra i lettori di questo articolo si siano alzate, ma speriamo che quando (e se al momento come spesso capita con le serie inglesi non c’è alcun rinnovo ufficiale) arriverà la quarta stagione saranno molte di ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e quella frecciatina a Salvini : 'Ecco perché le mie storie finiscono' : Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale di Elisa Isoardi è sotto i riflettori del mondo del gossip, che non si fa scappare neanche una frase della conduttrice, come accaduto durante l'...

Maddalena Corvaglia/ La "bagnina" perfetta : Ecco perché - Che fuori tempo che fa - : Maddalena Corvaglia sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso di Che fuori tempo che fa, in onda oggi nella seconda serata di Rai1.

Game of Thrones : Ecco perché Missandei ha detto Dracarys : Game of Thrones 8: ecco perché Missandei ha detto Dracarys prima di morire Daenerys Targaryen continua a perdere persone care a Game of Thrones. Dopo Jorah Mormont è stato il turno del drago Rhaegal e della fedele Missandei. Quest’ultima è stata catturata da Euron Greyjoy, che ha tenuto un’imboscata alla flotta degli Immacolati, rischiando di […] L'articolo Game of Thrones: ecco perché Missandei ha detto Dracarys proviene da ...

Royal Baby - Ecco perché il papà di Meghan non si trova accanto a lei in questo momento : I rapporti tra Meghan Markle e il padre, si sa, sono tesi da molto tempo. Thomas ha provocato la figlia in diversi modi ed è per questo che ora non si trova accanto a lei: è infatti appena nato suo nipote ma a lui non spetta il “posto da nonno”. Meghan ha partorito a Frogmore Cottage, dove invece si trova la mamma dell’ex attrice, Doria Ragland. In molti ricorderanno quando il padre dell’ex protagonista di Suits, poco ...

Perché buttare il vecchio smartphone? Ecco sette soluzioni per riutilizzarlo : Assistente scientifico Infine, per chi fosse interessato è possibile donare il vecchio smartphone alla scienza; basta scaricare un'apposita applicazione come Boinc dell'Università di Berkeley per ...

Una Vita anticipazioni : ROSINA viene arrestata - Ecco perché : Il bacio tra Liberto (Jorge Pobes) e Flora (Alejandra Lorenzo), che avverrà durante la rivolta degli operai del giacimento d’oro a calle Acacias, creerà uno spiacevole (ma divertente!) imprevisto nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Tutto comincerà quando il Seler, stanco di mentire, confesserà alla moglie ROSINA (Sandra Marchena) di averla tradita… Spoiler Una Vita: ROSINA fa una scenata a La Deliciosa Infuriata al ...

Incidente in Russia : l’aereo in fiamme evacuato in soli 55 secondi - Ecco perché sono morte decine di persone : L’aereo di Aeroflot, incendiatosi ieri all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, con 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ed ha preso fuoco. Il comitato investigativo russo ha confermato la morte di 41 persone, tra cui due bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, alcune persone sono rimaste ...

Quante guerre avremo ancora per Gaza? Ecco perché la pace non vince : avremo un'altra guerra per Gaza? Alcuni temono di sì, altri sottolineano che tra poco in Israele comincia il festival dell'Eurovisione e al governo di Netanyahu non conviene mostrare al mondo le immagini di un Paese in guerra . Altri ancora fanno notare che è iniziato il Ramadan, il mese sacro del digiuno dei musulmani, che sarebbe anche un mese di pace . Certo i precedenti non ...

Ecco perché Unicredit abbandona Facebook e Instagram : L’istituto di credito lascia i social network di Mark Zuckerberg, ma resta su Twitter e LinkedIn. Tra le motivazioni ci sono anche le modalità con cui la capogruppo Facebook e le sue controllate continuano a gestire i dati dei clienti delle banche. ...

È iniziato il Ramadan - ma il digiuno è previsto da tante religioni. Ecco perché : (foto: Getty Images) La sera del 5 maggio inizierà per circa 2 milioni di persone in Italia e per 26 milioni di musulmani in Europa il Ramadan, il mese islamico del digiuno, che durerà fino al 4 giugno. Il digiuno è uno dei cinque pilastri della religione ed è quindi obbligatorio, a meno che non ci si trovi impossibilitati a farlo per motivi di salute (per esempio se si è affetti da diabete) o specifiche condizioni fisiche (gravidanza, ...